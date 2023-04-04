15 лет платила налоги и штрафы за проданное авто жительница Атырау

Жительница города Атырау поблагодарила полицейских, нашедших проданный ею автомобиль, за который она 15 лет была вынуждена платить налоги и штрафы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции области.

Фото: пресс-служба ДП ЗКО

Горожанка еще в 2008 году продала свою ГАЗель. Однако все эти годы 57-летняя женщина была вынуждена платить все налоги, штрафы за нее.

С 2017 года она искала свой бывший автомобиль, но безрезультатно.

В 2022 году автоледи побывала на приеме у начальника управления административной полиции ДП Атырауской области подполковника полиции Руслана Мажитова.

Стражи порядка приступили к поискам по имеющейся информации и установили, что транспорт находится в городе Каскелене Алматинской области.

Таким образом, женщина сняла с регистрации автомобиль, а нынешний владелец железного коня согласился возместить ей деньги за заплаченные налоги.

Горожанка поблагодарила полицейских за помощь.