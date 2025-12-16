15-летие Тюркской академии отметили в Астане

В столице Казахстана состоялось торжественное мероприятие, посвященное 15-летию Тюркской академии и Всемирному дню тюркской языковой семьи, учрежденному ЮНЕСКО, передает Kazpravda.kz

Фото: Тюркская академия

В рамках торжественного мероприятия была организована выставка научных изданий Тюркской академии, опубликованных за 15 лет ее деятельности. Экспозиция представила ключевые коллективные труды, монографии и серии, отражающие основные направления научной работы академии.

Дополнением к книжной выставке стала фотогалерея, запечатлевшая наиболее значимые этапы становления и развития Тюркской академии, ее международные проекты, научные экспедиции, археологические исследования, а также ключевые события и инициативы, реализованные в сотрудничестве с тюркскими государствами.

На торжественном приеме с поздравительными речами выступили президент Тюркской академии, академик Шаин Мустафаев, министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, общественный деятель, дипломат, бывший член Совета старейшин Организации тюркских государств, профессор Адиль Ахметов и ректор Казахского национального университета им. аль-Фараби, профессор Жансеит Туймебаев.

В юбилейном мероприятии также приняли участие депутаты парламента, послы и официальные представители дипломатических миссий стран Тюркского мира, представители организаций тюркского сотрудничества, руководители государственных органов, ведущих университетов Казахстана, библиотек и музеев, видные ученые и руководители средств массовой информации.

В своем выступлении президент Тюркской академии Шаин Мустафаев подчеркнул особое символическое значение проведения юбилейного мероприятия в Казахстане, отметив, что именно Казахстан выступил инициатором создания Тюркской академии на саммите тюркских государств в Нахчыване в 2009 году, а уже в 2010 году в Астане были заложены основы деятельности организации.

Глава академии отметил, что за 15 лет организация утвердилась как уникальный общий научный центр тюркского пространства, и внесла значительный вклад в развитие научного сотрудничества, сохранение общего историко-культурного наследия и укрепление интеллектуальной интеграции тюркских государств.

- При академии реализуются фундаментальные проекты в области истории, археологии, этнографии, литературы, языкознания, терминологии, искусства и социально-экономического направления. Результатом этих исследований стали научные публикации, направленные на укрепление тюркского единства и передачу знаний будущим поколениям. Особое внимание уделяется археологическим исследованиям в Монголии (Номгон) и на территории Казахстана, в Жанкенте и Мангистауской области, результаты которых широко представлены научному сообществу. В прошлом году при поддержке Академии был принят Общий тюркский алфавит, а также ведется подготовка академической монографии «История тюркских стран » по поручению глав государств, - сказал глава академии.

Мустафаев также подчеркнул, что академия активно развивает интеграцию в науке и образовании через программы академического обмена, Союз университетов тюркского мира (TURKUNIB) и инициативу ORHUN, создавая платформу для формирования общего научного и интеллектуального пространства. Он также отметил, что в дальнейшем Академия продолжит расширять научную дипломатию и укреплять культурное и академическое сотрудничество между тюркскими государствами.

В завершении своего выступления президент Тюркской академии, академик Ш. Мустафаев особо подчеркнул роль Казахстана как формирующегося регионального центра науки и образования, отметив значимость совместных исследований, академической мобильности и научной дипломатии, а также поздравил всех с Всемирным днем тюркской языковой семьи, подчеркнув важность сохранения и продвижения общего языкового и культурного наследия тюркских народов.

Заключительной частью официального приема стала концертная программа, представившая образцы музыкальных традиций тюркских стран.

