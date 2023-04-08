150 килограмм рыбы изъяли у браконьеров в Туркестанской области
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Незаконный оборот рыбы пресекли в Туркестанской области, передает Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДП региона.
В рамках мероприятия "Нерест" сотрудники Мактаральского РОП совместно с инспекторами "Охотзоопрома" установили факт незаконной добычи рыбы.
Изъято около 150 кг рыбы сазана, резиновая лодка и две остроги.
Данный факт зарегистрировали по ст. 335 УК РК "Незаконная добыча рыбных ресурсов, других водных животных и растений".