Фото: Минкультинформ

В Астане знаковые объекты зажглись тёплой оранжевой подсветкой в поддержку глобальной кампании "16 дней против насилия".

Оранжевый цвет – это символ тепла, надежды и солидарности. Он напоминает о необходимости защиты прав каждого человека и о нулевой терпимости к любым проявлениям насилия.

В эти дни тёплым оранжевым светом засияли ключевые локации столицы.

Каждый объект - напоминание о важной проблеме и знак поддержки тем, кому нужна помощь.