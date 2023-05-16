16-летняя шахматистка Алуа Нурманова обыграла чемпионку мира из Китая

Алуа также сыграла вничью с международными гроссмейстерами Адхибан Баскараном (Индия), Николасом Теодору (Греция) и Бенджамином Боком (Нидерланды).

Фото: instagram.com/kzchessfederation

16-летняя казахстанская шахматистка Алуа Нурманова обыграла действующую чемпионку мира Цзюй Вэньцзюнь из Китая в финале глобальной лиги Pro Chess League, обеспечив победу своей команды Gotham Knights, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Казахстанскую федерацию шахмат.

В одной команде с Алуа играли гроссмейстеры Хикару Накамура, Владимир Федосеев и Шамсиддин Вохидов, отметили в пресс-службе.

Pro Chess League (PCL) - шахматная лига с призовым фондом в размере 150 000 долларов, которая проходила до 15 мая.

В главном этапе лиги на вылет играли 16 команд с сильнейшими игроками со всего мира: Магнусом Карлсеном, Хикару Накамурой, Анишем Гири, Фабианой Каруаной, Александром Грищуком, Катериной Лагно и другими.

Алуа также сыграла вничью с международными гроссмейстерами Адхибан Баскараном (Индия), Николасом Теодору (Греция), Бенджамином Боком (Нидерланды).

Шахматистка является членом женской сборной Казахстана, многократной чемпионкой Казахстана, чемпионкой мира среди школьников, вице-чемпионкой мира среди кадетов, чемпионкой Азии среди кадетов.