Безопасность детей, в том числе в семье и школах, - важная задача для всего общества

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

За 2024 год в Карагандинском регионе полицейские нашли и вернули родителям 22 потерявшихся ребенка. Совместно с акиматами и управлением образования стражи порядка провели 400 рейдовых мероприятий и более 500 встреч с директорами школ и колледжей по вопросам безопасности детей, сообщает Kazpravda.kz

– Сегодня в 433 общеобразовательных школах установлено порядка 11 тысяч камер, из них восемь тысяч в 373 школах выведены в ЦОУ и дежурные части, - сообщил начальник департамента полиции Карагандинской области Негмет Исмагулов сегодня в ходе отчетной встречи с населением. – Также наша общая цель – не допустить совершения правонарушений нашими детьми.

По информации полиции, в 2024 году несовершеннолетние совершили 103 преступления - это кражи, угоны, грабежи, мошенничества и вымогательства. В ходе рейдовых отработок полицейские установили свыше 4,7 тысяч подростков, которые в ночное время находились без сопровождения взрослых. В связи с этим 105 владельцев развлекательных заведений были привлечены к административной ответственности за то, что впустили к себе детей.