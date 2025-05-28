17 трудных подростков направили в спецшколу Карагандинской области

Общество
54
Елена Ульянкина
собственный корреспондент по Карагандинской области

Безопасность детей, в том числе в семье и школах, - важная задача для всего общества

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

За 2024 год в Карагандинском регионе полицейские нашли и вернули родителям 22 потерявшихся ребенка. Совместно с акиматами и управлением образования стражи порядка провели 400 рейдовых мероприятий и более 500 встреч с директорами школ и колледжей по вопросам безопасности детей, сообщает Kazpravda.kz

– Сегодня в 433 общеобразовательных школах установлено порядка 11 тысяч камер, из них восемь тысяч в 373 школах выведены в ЦОУ и дежурные части, - сообщил начальник департамента полиции Карагандинской области Негмет Исмагулов сегодня в ходе отчетной встречи с населением. – Также наша общая цель – не допустить совершения правонарушений нашими детьми.

По информации полиции, в 2024 году несовершеннолетние совершили 103 преступления - это кражи, угоны, грабежи, мошенничества и вымогательства. В ходе рейдовых отработок полицейские установили свыше 4,7 тысяч подростков, которые в ночное время находились без сопровождения взрослых. В связи с этим 105 владельцев развлекательных заведений были привлечены к административной ответственности за то, что впустили к себе детей.

– Нами проводится системная работа с трудными подростками и неблагополучными семьями. В спецшколу направлено 17 подростков за непосещение общеобразовательной школы, самовольный уход из дома и девиантное поведение, - добавил спикер.
 

#дети #полиция #безопасность

Популярное

Все
Срезан склон холма, жди оползня…
Аффинажный завод в Астане выдал 30-тысячный слиток дорогого металла
В Алматы открылась выставка народного художника СССР Урала Тансыкбаева
В Псковской области почтили память казахстанских героев
В зоосаду Бурабая радуются пополнению
Гран-при айтыса «Столица трех эпох – Кызылорда» завоевала акын из Астаны
Казахстан попал в «десятку»
Игорный бизнес – сфера особого внимания
Активизировались работы по борьбе с саранчой
Ulttyq ónim: истории преодоления трудностей и успеха
Родительский контроль 2.0
Любимые песни и... стулья в проходе
В области Жетысу прошли мероприятия к юбилею писателя Алимжанова
Воспитать из мальчиков мужчин
Представлена модель партнерства госструктур и НПО
Каникулы-каникулы – веселая пора!
Свой фронт в тылу
Учитель с большой буквы
Подвиг капитана Кудагельдинова
Искусство вопреки репрессиям
Атырауский завод выпустил 100-й грузовой вагон
Три междугородних автобуса арестовали на трассе в Акмолинской области
Впервые в Атырауской области для борьбы с саранчой задействуют беспилотники
Директор и бухгалтер школы в Шымкенте осуждены на 8 лет каждый
Тайны городского парка
Истоки тюркской письменности
Новые правила регистрации мобильных телефонов
В Атырауской области почти вдвое увеличены посевные площади
Похолодание прогнозируют в Казахстане
ЕАЭС продлил сроки регистрации лекарств по нацправилам
Начались масштабные работы по благоустройству Талдыкоргана
Центральная Азия – регион больших перспектив и возможностей
Мажилисмен обеспокоился подорожанием автостраховки на 200 процентов
Определены 100 лучших школ Казахстана по итогам года
Цифровая трансформация транспорта – путь к экономическому росту
Новый сервис запустили в мобильном приложении «ЦОН»
Кызылординским студентам вручили направления на учебу в зарубежные заведения
21 мая – День специалиста инженерно-авиационного обеспечения
Бесплатные кружки на грани закрытия
Объявлен обладатель «Золотой бутсы» сезона 2024-2025
Полководец. Писатель. Патриот
Строительство десяти крупных заводов по производству хлопка начали в Туркестанской области
Прокуроры на фронте и в тылу – на страже закона и порядка
Костанайская область – лидер РК по производству и экспорту продуктов питания
Служебные собаки Нацгвардии отличились на международной выставке
Нацгвардия МВД РК отметила 80-летие Победы масштабной патриотической акцией
В Казахстане резко изменится погода
Мажилис принял новый Налоговый кодекс
Три перекрестка временно закроют на ремонт в Астане
Дорога Атырау-Астрахань: завершающий этап
Будущее – за цифровыми активами
Железные дороги – национальное достояние и стратегический актив страны
Семья – духовный код нации
Трассу Жезказган – Петропавловск начали капитально ремонтировать в СКО
NASA подтвердило предсказание Стивена Хокинга о конце света
Блогеров арестовали в Астане за неудачную шутку в лифте
Жару сменят дожди в Казахстане
Аэропорт Уральска увеличивает количество рейсов
Свыше 4 тыс. военнослужащих приняли участие в военном параде в честь 80-летия Великой Победы
Будет ли в столице новый сквер?

Читайте также

Как казахстанцы отдохнут на Курбан айт
В школах введут уроки «Закон и Порядок»
Когда женщинам доверяют, выигрывает все общество
Срезан склон холма, жди оползня…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]