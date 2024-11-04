18 Telegram-каналов заблокировали в Шымкенте
140
Их контент был связан с пропагандой наркотиков, сообщает Kazpravda.kz
В рамках исполнения поручения генпрокурора РК сотрудники городской прокуратуры в ходе мониторинга социальных сетей выявили Telegram-каналы, созданные с целью пропаганды, рекламы и продажи наркотических средств и психотропных веществ на территории мегаполиса.
«Посредством информационной системы «Кибернадзор» были заблокированы 18 Telegram-каналов с рекламой наркотиков. Работа в данном направлении ведется на постоянной основе», – заключили в надзорном органе.