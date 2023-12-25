19-летняя талдыкорганка угнала такси, чтобы погулять в Алматы

Происшествия
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Автоугонщица помещена под стражу

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Таксисту вернули автомобиль, угнанный его пассажиркой в Талдыкоргане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram ДП области Жетысу.

В выходные дни полицейские Талдыкоргана зарегистрировали заявление местного жителя, обратившегося за помощью в поиске его угнанного Hyundai Accent.

Мужчина рассказал, что автомашину угнала неизвестная ему девушка, которую он подвозил в один из жилых массивов областного центра.

Во время поездки клиентка попросила водителя купить ей минералку, а затем, воспользовавшись его отсутствием, пересела за руль авто.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий иномарку полицейские нашли у одного из увеселительных заведений в Алматы.

«Автомобиль возвратили законному владельцу. В качестве подозреваемой задержана 19-летняя девушка. Сейчас по факту возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». С учетом того, что у задержанной не оказалось подтверждающих ее личность документов, ее временно поместили в приемник-распределитель», – сообщил замначальника УП Талдыкоргана Кайрат Баймуханов.

С начала года в регионе зарегистрировано 37 автоугонов. Все машины найдены и возвращены владельцам.

#задержание #полиция #Талдыкорган #Алматы #угон #такси

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