19 вагонов с зерном сошли с рельсов в Карагандинской области

28 декабря в 7:45 на станции Карабас участка Караганда – Акадыр сошли с рельсов 19 вагонов грузового поезда. Жертв и пострадавших нет, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы».
По предварительным данным, сход произошел из-за заклинивания колесной пары первого зерновоза, принадлежащего частному собственнику, проинформировали в нацкомпании.
Для расследования обстоятельств случившегося в ҚТЖ создана специальная комиссия.
«Движение поездов на данном участке организовано по соседнему пути. Задержаны 2 пассажирских поезда по станциям Кулайгыр, Караганда. Для ликвидации последствий схода задействованы 3 восстановительных поезда станций Караганда, Жана-Арка, Астана», – сообщил национальный перевозчик.