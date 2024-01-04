Миллионы тенге похитила внучка со счета бабушки в Карагандинской области

Полицейские Темиртау приняли заявление от 71-летней горожанки, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на информационный медиапортал МВД
Пенсионерка сообщила, что неизвестный с ее банковского счета похитил 2 млн тенге. При этом выяснилось, злоумышленник каким-то образом использовал данные заявительницы, находившиеся в мобильном телефоне. Правоохранители установили, что свободный доступ к мобильнику имела 25-летняя внучка женщины, проживающая вместе с ней.
«Девушка призналась, что имеет непосредственное отношение к исчезновению сбережений бабушки. В течение года внучка ежемесячно снимала с ее счета в среднем 80-100 тысяч тенге, которые использовала на собственные нужды. Ведется досудебное расследование по статье 188 УК РК «Кража», — уточнили в полиции.