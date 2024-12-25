20-летнего чемпиона мира по муайтаю убили в Алматы

Происшествия , Криминал
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Гульмира Кунапия
корреспондент

По информации казахстанской федерации по муайтаю, убитый – чемпион мира Али Серик

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По факту убийства 20-летнего мужчины Управлением полиции Наурызбайского района возбуждено уголовное дело, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на ДП Алматы

Подозреваемый задержан «по горячим следам» и водворен в ИВС.

«По предварительным данным, между знакомыми произошла ссора, в результате чего один из них применил нож. Орудие преступления изъято. Другие обстоятельства устанавливаются», –  рассказали в полиции.

По информации казахстанской федерации по муайтаю, убитый – чемпион мира Али Серик.

 

#убийство #Али Серик #кикбоксер

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