Общество
20-летняя алматинка оскорбила полицейского и выложила видео в соцсети
Айдана Демесинова
За публичное оскорбление полицейского 20-летняя алматинка привлечена к ответственности, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Алматы.

Данный факт был выявлен в ходе мониторинга социальных сетей. Пользователь Instagram во время съемки сотрудников полиции на камеру своего мобильного телефона оскорбила их нецензурной бранью. Указанный факт был зарегистрирован в ЕРДР по ст. 378 ч.1 УК РК. Автором видео оказалась 20-летняя алматинка.

В ходе допроса девушка сообщила, что она с друзьями сидела в машине, где они употребляли спиртные напитки. Один из участников застолья сел за руль в состоянии алкогольного опьянения, за что и был задержан сотрудниками полиции, которые отстранили его от управления транспортным средством.

Несогласная с действиями полицейских девушка стала снимать их на сотовый телефон, сопровождая нецензурными комментариями. Отснятое видео она выложила в социальную сеть.

Расследование по данному факту продолжается.

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