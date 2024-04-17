20 миллиардов тенге направят на помощь пострадавшим от паводков Вячеслав Ким и Михаил Ломтадзе

Банки и финансы, Паводки
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Сооснователи Kaspi.kz Вячеслав Ким и Михаил Ломтадзе перечислят 20 миллиардов тенге для помощи казахстанцам, пострадавшим при паводках. Выделенные средства будут направлены в Северо-Казахстанскую и Акмолинскую область на восстановление, покупку и строительство жилья.

Фото: Kaspi.kz

Сооснователь и Председатель Совета директоров Kaspi.kz Вячеслав Ким:

«Вместе со всей страной мы сопереживаем людям, которые остались без крова. Тысячи семей эвакуированы, неизвестно, когда они смогут вернуться в свои дома. В некоторых населенных пунктах вода продолжает прибывать. Эта беда никого не оставляет равнодушными. Государство, бизнес, наши граждане делают всё возможное, чтобы жизнь людей в пострадавших регионах скорее наладилась. Мы со своей стороны также хотим поддержать призыв Главы государства о помощи пострадавшим и направить 20 миллиардов тенге для борьбы с последствиями паводков».

Сооснователь и Председатель правления Kaspi.kz Михаил Ломтадзе:

«В пострадавших регионах живут наши любимые клиенты, партнеры, наши сотрудники. Мы с первых дней паводков постоянно находимся на связи с ними и хорошо знаем ситуацию. Мы сразу организовали сбор пожертвований в мобильном приложении Kaspi.kz и выделили средства фонду Biz Birgemiz Qazaqstan на закуп спасательной техники, амуниции, ГСМ и другую первую помощь. К сожалению, ситуация до сих пор остается бедственной в целом ряде регионов. Мы считаем своим гражданским долгом поддержать инициативу Президента и быть полезными стране в этот сложный момент».

В конце марта команда Kaspi организовала онлайн-сервис в приложении Kaspi.kz. Каждый неравнодушный казахстанец может перечислить средства фонду Biz Birgemiz Qazaqstan для помощи пострадавшим.

Сама компания Kaspi.kz уже направила фонду 620 млн тенге на ремонт дорог, обеспечение работы спасательных вертолетов, закупку генераторов, насосов, надувных лодок и медикаментов.

Также на прошлой неделе Вячеслав Ким уже профинансировал проект строительства 5-этажного жилого дома в Акмолинской области, и выделил средства на восстановление инфраструктуры пострадавших населенных пунктов.

#паводки #помощь #Kaspi.kz

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