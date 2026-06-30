20 млн квадратных метров жилья за год построили в Казахстане

Такие данные были озвучены Президентом Касым-Жомартом Токаевым на совместном заседании Палат Парламента, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

«В прошлом году в Казахстане было построено более 20 миллионов квадратных метров жилья. Это также самый высокий показатель в нашей истории. Самое главное заключается в том, что тысячи семей обрели собственные дома и квартиры. Наряду с благоустройством городов последовательно повышается качество жизни в сельской местности. В текущем году планируется завершить 12 крупных проектов, что позволит обеспечить чистой питьевой водой свыше полумиллиона человек в сельской местности», – сказал он.

Кроме того, беспрецедентную по масштабу государственную поддержку получили сельхозпроизводители.

«В прошлом году на льготное финансирование агропромышленного комплекса был привлечен один триллион тенге кредитных ресурсов. Фермеры впервые получили доступ к «длинным» деньгам под пять процентов годовых, что способствовало существенной модернизации сельскохозяйственной отрасли. Благодаря этим мерам валовая продукция АПК достигла почти десяти триллионов тенге, а экспорт вырос в 1,3 раза, достигнув самого высокого за последнее десятилетие показателя в 7 миллиардов долларов», – отметил Президент.

Динамично развиваются высокотехнологические отрасли. Есть достижения и в отечественной фармацевтике.