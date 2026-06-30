20 млн квадратных метров жилья за год построили в Казахстане

Такие данные были озвучены Президентом Касым-Жомартом Токаевым на совместном заседании Палат Парламента, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
«В прошлом году в Казахстане было построено более 20 миллионов квадратных метров жилья. Это также самый высокий показатель в нашей истории. Самое главное заключается в том, что тысячи семей обрели собственные дома и квартиры. Наряду с благоустройством городов последовательно повышается качество жизни в сельской местности. В текущем году планируется завершить 12 крупных проектов, что позволит обеспечить чистой питьевой водой свыше полумиллиона человек в сельской местности», – сказал он.
Кроме того, беспрецедентную по масштабу государственную поддержку получили сельхозпроизводители.
«В прошлом году на льготное финансирование агропромышленного комплекса был привлечен один триллион тенге кредитных ресурсов. Фермеры впервые получили доступ к «длинным» деньгам под пять процентов годовых, что способствовало существенной модернизации сельскохозяйственной отрасли. Благодаря этим мерам валовая продукция АПК достигла почти десяти триллионов тенге, а экспорт вырос в 1,3 раза, достигнув самого высокого за последнее десятилетие показателя в 7 миллиардов долларов», – отметил Президент.
Динамично развиваются высокотехнологические отрасли. Есть достижения и в отечественной фармацевтике.
«По оценке Всемирной организации здравоохранения, Казахстан стал первой страной в СНГ по уровню доверия к фармацевтической индустрии. Объем рынка лекарств и медикаментов превысил триллион тенге, а иностранные инвестиции в отрасль за последние три года выросли более чем в три раза. Однако мы не можем довольствоваться этими результатами. Перед нами стоят сложные задачи, и мы обязательно должны достичь поставленных целей», – заключил Касым-Жомарт Токаев.