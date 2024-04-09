20 нарколабораторий ликвидировали с начала года в Казахстане

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Как уточняется, организованные преступные группы, специализирующиеся на распространении наркотиков бесконтактным способом, ликвидированы в ЗКО, области Абай и городе Алматы.

«В Алматы и Семее задержаны алматинцы, которые занимались сбытом наркотических средств каннабисной группы. Реализация гашиша и марихуаны осуществлялась по Telegram путем закладок. Организатор группировки создал чат, где размещалась информация о стоимости гашиша и различных сортов марихуаны. Остальные участники, согласно распределенным преступным ролям, незаконно хранили и расфасовывали наркотики на дозы, перевозили и размещали их в тайниковых закладках на территории Алматы и Семея. Участники преступной группы арестованы, организатор объявлен в розыск. Всего изъято более килограмма гашиша», - сообщили в правоохранительных органах.

Кроме того, в Уральске задержана еще одна преступная группировка, которая также занималась сбытом наркотиков каннабисной группы. У подозреваемых изъято 540 грамм гашиша. Организатором группировки в мессенджере Telegram был создан интернет-магазин и обеспечивалось руководство по наркосбыту.

Всего с начала года МВД ликвидировано 20 нарколабораторий, из них восемь по производству синтетических наркотиков, где изъято 129 кг готовых к употреблению синтетических наркотиков и 390 кг прекурсоров, а также 12 фитолабораторий, в которых изъято 34,5 кг наркотиков каннабисной группы.

В полиции добавили, что за этот же период пресечена деятельность шести организованных преступных групп, в том числе двух транснациональных.