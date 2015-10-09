200 интернет-ресурсов для печатных СМИ разработают в этом году

Общество
Жания Уранкаева
В текущем году планируется разработка 200 интернет-ресурсов для печатных СМИ. Об этом заявили в ходе ежегодной конференции проводимой АО "Казконтент", передает корреспондент Kazpravda.kz.

В ходе конференции на тему "Онлайн-редакции печатных СМИ: Проблемы и перспективы развития" обсудили вопросы повышения грамотности представителей печатных СМИ и показали новые возможности в сфере применения медиаинструментов при переходе в онлайн-формат. 


Модератор конференции – медиадиректор общенационального движения "Казахстан-2050" Канат Ауесбай отметил, что переход печатных СМИ Казахстана в Интернет находится на стадии развития. 

"Сейчас есть возможность быть в курсе новостей: как мировых, так и региональных, нужно развивать интернет-технологии и доносить свой материал до читателей через них", – заявил журналист. 
Также в ходе конференции затронули тему казахстанского телевизионного продукта, где преобладают зарубежные сериалы и развлекательные программы.
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"Во всем мире сейчас продается франшиза, даже Россия, на которую ориентированы наши телевизионные деятели, тоже приобретают западные франшизы, из своего там лишь программа "Что? Где? Когда?" и КВН", при этом в нашей стране есть свой уникальный контент – телевизионная версия айтыса", – сказал Канат Ауесбай. 

"Где вы видели, чтобы два поэта-импровизатора выходили на сцену и устраивали словесные баталии? Нужно добавлять элементы шоу, улучшать световое оснащение для привлечения публики и делать упор на уникальный местный продукт", – добавил спикер.

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Кроме того, организаторы мероприятия запустили конкурс на самый интересный пост о работе конференции с хештегами #kazcontent, #kzcontent, #newmediakz. По завершении конкурса участников наградят памятными призами.

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Организатором мероприятия является АО "Казконтент" при поддержке Комитета связи, информатизации и информации Министерства по инвестициям и развитию РК.

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Напомним, проект "Переход печатных СМИ в Интернет" направлен на оказание государственной поддержки для развития печатных СМИ в Интернете, способствующей исполнению задач, поставленных Главой государства в госпрограмме "Информационный Казахстан-2020". С 2012 года более 1 000 печатных изданий получили возможность полностью перейти в Интернет или дополниться онлайн-версией, в этом году планируется разработка еще 200 интернет-ресурсов для печатных СМИ.

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