200 интернет-ресурсов для печатных СМИ разработают в этом году

В текущем году планируется разработка 200 интернет-ресурсов для печатных СМИ. Об этом заявили в ходе ежегодной конференции проводимой АО "Казконтент", передает корреспондент Kazpravda.kz.
В ходе конференции на тему "Онлайн-редакции печатных СМИ: Проблемы и перспективы развития" обсудили вопросы повышения грамотности представителей печатных СМИ и показали новые возможности в сфере применения медиаинструментов при переходе в онлайн-формат.
Модератор конференции – медиадиректор общенационального движения "Казахстан-2050" Канат Ауесбай отметил, что переход печатных СМИ Казахстана в Интернет находится на стадии развития.
"Сейчас есть возможность быть в курсе новостей: как мировых, так и региональных, нужно развивать интернет-технологии и доносить свой материал до читателей через них", – заявил журналист.
Также в ходе конференции затронули тему казахстанского телевизионного продукта, где преобладают зарубежные сериалы и развлекательные программы.
"Во всем мире сейчас продается франшиза, даже Россия, на которую ориентированы наши телевизионные деятели, тоже приобретают западные франшизы, из своего там лишь программа "Что? Где? Когда?" и КВН", при этом в нашей стране есть свой уникальный контент – телевизионная версия айтыса", – сказал Канат Ауесбай.
"Где вы видели, чтобы два поэта-импровизатора выходили на сцену и устраивали словесные баталии? Нужно добавлять элементы шоу, улучшать световое оснащение для привлечения публики и делать упор на уникальный местный продукт", – добавил спикер.
Кроме того, организаторы мероприятия запустили конкурс на самый интересный пост о работе конференции с хештегами #kazcontent, #kzcontent, #newmediakz. По завершении конкурса участников наградят памятными призами.
Организатором мероприятия является АО "Казконтент" при поддержке Комитета связи, информатизации и информации Министерства по инвестициям и развитию РК.
Напомним, проект "Переход печатных СМИ в Интернет" направлен на оказание государственной поддержки для развития печатных СМИ в Интернете, способствующей исполнению задач, поставленных Главой государства в госпрограмме "Информационный Казахстан-2020". С 2012 года более 1 000 печатных изданий получили возможность полностью перейти в Интернет или дополниться онлайн-версией, в этом году планируется разработка еще 200 интернет-ресурсов для печатных СМИ.