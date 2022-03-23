Общество , Культура
2022 год объявлен Годом Ахмета Байтурсынова в тюркском мире

21 марта в  Нур-Султане Международная Тюркская академия провела праздничное мероприятие, посвященное Наврузу, сообщает Kazpravda.kz

В знаменательном мероприятии, прошедшем в новом здании Академии, приняли участие президент Международной Тюркской академии Дархан Кыдырали, Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в Республике Казахстан Дастан Дюшекеев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Узбекистан в Республике Казахстан Саидикрам Ниязходжаев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана в Республике Казахстан Батыр Реджепов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Монголии в Республике Казахстан Доржийн Баярхуу, Чрезвычайный и Полномочный Посол Венгрии в Республике Казахстан Отто Иван Рона, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Таджикистан в Республике Казахстан Хайрулло Ибодзода, советник Чрезвычайного и Полномочного Посла Турецкой Республики в Республике Казахстан Тұрған Дильмач, советник Чрезвычайного и Полномочного Посла Азербайджанской Республики в Республике Казахстан Ровшан Казымов, депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан, руководители ведущих СМИ, руководители этнокультурных центров, а также представители интеллигенции.

Участники торжественного мероприятия ознакомились с Тюркским музеем, а также осмотрели выставку, организованную Посольством Республики Таджикистан в Республике Казахстан.

Государственный и общественный деятель Адиль Ахметов выступил с приветственным словом, поздравил собравшихся с праздником Навруз.

Затем почетные гости приняли участие в церемонии презентации книги «Ахмет Байтурсынулы и Алаш», изданной Тюркской академией на казахском, русском и английском языках в честь 150-летия со дня рождения Учителя нации А. Байтурсынулы. Следует отметить, что в указанный сборник вошли исторические доклады, сделанные на 50-летний юбилей А.Байтурсынулы, содержательные статьи его современников и учеников, а также современных исследователей.

Глава Международной Тюркской академии Дархан Кыдырали представил новые издания, а также официально объявил 2022 год «Годом Ахмета Байтурсынова» в тюркском мире.

Чрезвычайные и Полномочные послы, выступившие с поздравительными обращениями, выразили благодарность организаторам торжественного мероприятия, а также свои наилучшие пожелания в связи с праздником Навруз.

Далее гости мероприятия приняли участие в церемонии встречи Нового года, ударив молотом по наковальне в соответствии с древним обычаем тюркского мира. 

Затем участники торжественного мероприятия прошли в юрту, специально установленную Тюркской академией, и отведали кушанья, приготовленные в честь праздника Навруз.

Следует отметить, что каждое из посольств, принявших участие в знаменательном мероприятии, предоставило свои национальные блюда для праздничного стола. Глава Академии ознакомил почетных гостей со строением юрты и ее убранством.

В завершение праздничного мероприятия его участникам были вручены специально приготовленные подарки от Тюркской академии.

Популярное

Все
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 3 апреля
Агент иностранной разведки планировал покушение на Президента Казахстана (видео)
Рабочий погиб на шахте "АрселорМиттал Темиртау"
Смаилов – казахстанцам: "Ни один актуальный вопрос не останется незамеченным"
Водителя приехавшей на экстренный вызов скорой оштрафовали после жалобы карагандинца – СМИ
Мощный взрыв произошел в центре Баку
Житель Германии 87 раз вакцинировался от коронавируса
Краснокнижных розовых пеликанов сняли на видео в Костанайской области
85 жилых домов подтоплено с начала паводкового периода в Казахстане
Более 170 жилых домов подтопило в ЗКО: эвакуированы свыше 600 человек
Уже в трех районах ЗКО объявлен режим ЧС
Спасение пытавшегося сброситься с моста мужчины попало на видео в Нур-Султане
Повторную индексацию пенсий и пособий могут провести в Казахстане
Как будут учиться школьники в IV четверти, рассказали в МОН РК
Огромный список "побочных эффектов от Pfizer" появился в Сети
Жившего в Казахстане по поддельным документам иностранца задержали в аэропорту Алматы
Не оплатившие налог на транспорт казахстанцы не смогут получать банковские услуги
Какие заметки делал Мухтар Ауэзов во время поездки по США
Еще две страны могут посещать без визы казахстанцы
Глава Минтруда обратился к работодателям с просьбой повысить зарплаты сотрудникам
Очередная авария произошла на ТЭЦ-2 в Петропавловске
Закон о принудительном исполнении планируют разработать в Казахстане
Почему перешедшие на ОСИ казахстанцы пропадают в судах
Украина находится в состоянии масштабной гуманитарной катастрофы
Рамадан-2022: опубликовано расписание оразы по городам Казахстана
Гульмиру Сатыбалды подозревают в хищении 747 млн тенге
В Казахстане впервые применен самый дорогой в мире укол – Zolgensma
Новые реформы Токаева: какую роль в реализации могут сыграть участники молодежного кадрового резерва
О ценах на жилье в Казахстане высказался глава Мининдустрии
Досудебное урегулирование спора между ЧСИ и сторонами могут ввести в Казахстане
Премьер поручил обеспечить внедрение "Атласа профессий" в программы обучения
Последствия аномального бурана в Нур-Султане (видео)
Скандал произошел в эфире австралийского телеканала ABC
Молодая казахстанка руководит сразу двумя заводами сельхозтехники в Костанае
Более 500 тыс. тонн продукции не пропустили в Казахстан
Заявление Зюганова о необходимости защиты прав русскоязычных в Казахстане прокомментировал Куришбаев
С 8 марта Аэрофлот отменяет рейсы в Казахстан
Кто такой Увайс Ахтаев и почему он был любимцем Алматы в 50-х годах прошлого века
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 7 марта
Видео с "отправкой военной техники Казахстана в Украину" обсуждают в соцсетях
"На встречи со мной не надо приглашать чиновников" – Бозумбаев
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 4 марта
"Призываем не поддаваться панике" – Правительство Казахстана сделало официальное заявление
Водителей с наклейками Z, V, O на авто будут задерживать
Слова Токаева о второй республике разъяснил Госсекретарь
О вовлеченности фермеров в преступные схемы заговорили в Северном Казахстане
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 5 марта
Редкое фото молодого Касым-Жомарта Токаева появилось в Сети
Алгоритм вакцинации от коронавируса изменен. Как теперь будут прививаться казахстанцы
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 6 марта
Арестована бывшая супруга Кайрата Сатыбалды
Проблемы, с которыми столкнулся Казахстан, требуют безотлагательных решений – эксперт

Читайте также

Происшествия , Общество , Видеогалерея
Спасение пытавшегося сброситься с моста мужчины попало на в…
Происшествия , Общество , Видеогалерея
Более 170 жилых домов подтопило в ЗКО: эвакуированы свыше 6…
Правительство , Общество
Смаилов – казахстанцам: "Ни один актуальный вопрос не остан…
Общество , Видеогалерея
Краснокнижных розовых пеликанов сняли на видео в Костанайск…
Апрель
2022
Март
2022
Февраль
2022
Январь
2022
Декабрь
2021
Ноябрь
2021
Октябрь
2021
Сентябрь
2021
Август
2021
Июль
2021
Июнь
2021
Май
2021
Апрель
2021
Март
2021
Февраль
2021
Январь
2021