21 марта в Нур-Султане Международная Тюркская академия провела праздничное мероприятие, посвященное Наврузу, сообщает Kazpravda.kz.

В знаменательном мероприятии, прошедшем в новом здании Академии, приняли участие президент Международной Тюркской академии Дархан Кыдырали, Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в Республике Казахстан Дастан Дюшекеев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Узбекистан в Республике Казахстан Саидикрам Ниязходжаев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана в Республике Казахстан Батыр Реджепов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Монголии в Республике Казахстан Доржийн Баярхуу, Чрезвычайный и Полномочный Посол Венгрии в Республике Казахстан Отто Иван Рона, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Таджикистан в Республике Казахстан Хайрулло Ибодзода, советник Чрезвычайного и Полномочного Посла Турецкой Республики в Республике Казахстан Тұрған Дильмач, советник Чрезвычайного и Полномочного Посла Азербайджанской Республики в Республике Казахстан Ровшан Казымов, депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан, руководители ведущих СМИ, руководители этнокультурных центров, а также представители интеллигенции.

Участники торжественного мероприятия ознакомились с Тюркским музеем, а также осмотрели выставку, организованную Посольством Республики Таджикистан в Республике Казахстан.

Государственный и общественный деятель Адиль Ахметов выступил с приветственным словом, поздравил собравшихся с праздником Навруз.

Затем почетные гости приняли участие в церемонии презентации книги «Ахмет Байтурсынулы и Алаш», изданной Тюркской академией на казахском, русском и английском языках в честь 150-летия со дня рождения Учителя нации А. Байтурсынулы. Следует отметить, что в указанный сборник вошли исторические доклады, сделанные на 50-летний юбилей А.Байтурсынулы, содержательные статьи его современников и учеников, а также современных исследователей.

Глава Международной Тюркской академии Дархан Кыдырали представил новые издания, а также официально объявил 2022 год «Годом Ахмета Байтурсынова» в тюркском мире.

Чрезвычайные и Полномочные послы, выступившие с поздравительными обращениями, выразили благодарность организаторам торжественного мероприятия, а также свои наилучшие пожелания в связи с праздником Навруз.

Далее гости мероприятия приняли участие в церемонии встречи Нового года, ударив молотом по наковальне в соответствии с древним обычаем тюркского мира.

Затем участники торжественного мероприятия прошли в юрту, специально установленную Тюркской академией, и отведали кушанья, приготовленные в честь праздника Навруз.

Следует отметить, что каждое из посольств, принявших участие в знаменательном мероприятии, предоставило свои национальные блюда для праздничного стола. Глава Академии ознакомил почетных гостей со строением юрты и ее убранством.

В завершение праздничного мероприятия его участникам были вручены специально приготовленные подарки от Тюркской академии.