21 нарколабораторию ликвидировали в Казахстане

Начальник управления департамента по противодействию наркопреступности Министерства внутренних дел РК Бахытжан Амирханов на брифинге в МВД озвучил итоги работы по противодействию наркопреступности, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"За первое полугодие выявлено порядка 1 300 наркопреступлений, в том числе почти 800 фактов сбыта и 227 фактов хранения наркотиков в особо крупном размере. Пресечена деятельность трех организованных преступных групп, занимавшихся поставкой и сбытом наркотиков каннабисной группы на территории города Нур-Султана и Атырауской области, а также реализацией синтетических наркотиков в Павлодарской области", - сообщил он.

В итоге, добавил он, изъято практически свыше 3,3 тонны различных видов наркотиков, в том числе порядка двух тонн марихуаны, 366 кг гашиша и 84 кг синтетических наркотиков.

Крое того, по данным спикера, ликвидирована 21 нарколаборатория в Нур-Султане, Алматы, Актюбинской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Костанайской и Карагандинской областях.

"С начала года выявлено и направлено для блокирования 1 400 интернет-ресурсов. По фактам сбыта наркотиков посредством интернет-ресурсов зарегистрировано 103 уголовных дела. По рекламе и пропаганде наркотиков расследуется 57 уголовных дел", – резюмировал представитель МВД РК.