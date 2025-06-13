В марте 2024 года на заседании Национального курултая в Атырау Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству начать масштабное строительство и ремонт автодорог с акцентом на повышение их качества.

Фото: пресс-служба правительства

До конца 2026 года по всей стране планируется установить порядка 220 автоматизированных станций измерения (АСИ), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства

126 АСИ установят на трассах республиканского значения. Также эти станции появятся на местных трассах. Установкой занимаются Министерство транспорта и акиматы регионов.

АСИ снимают фото и видео, фиксируют марку, государственный регистрационный знак, весовые и габаритные параметры автомобилей, осевые нагрузки и скорость.

При выявлении перегруза автомобиля система автоматически делает фотофиксацию, после чего информация передается в информационно-аналитическую систему транспортной базы данных. Это позволяет Комитету транспорта оперативно направлять уведомления о правонарушениях, связанных с превышением весовых норм.

Для обеспечения должного транспортного контроля планируется значительно увеличить количество автоматизированных станций измерения. На въездах в столицу установлены 9 новых автоматизированных станций. Общее количество АСИ по стране более 50 единиц. По словам сотрудников ведомства транспортного контроля, данными мерами планируется решить вопросы контроля за проездом тяжеловесных автомобильных транспортных средств и минимизировать коррупционные риски при транспортном контроле.

Одновременно с этим Министерством транспорта внедрена пятиступенчатая система контроля качества дорожных работ, которая охватывает все этапы – от подрядчика до заказчика:

Первая ступень – сама подрядная организация, которая проводит сплошной контроль качества материалов и ведет исполнительно-техническую документацию.

Вторая ступень – служба технического надзора, которая на ежедневной основе осуществляет операционный контроль и освидетельствует скрытые работы и выполненные объемы.

Третья ступень – служба авторского надзора, которая ведет контроль за соблюдением проектных решений и при необходимости вносит изменения в проектно-сметную документацию.

Четвертая ступень – Национальный центр качества, который осуществляет выборочный контроль качества работ и материалов от Уполномоченного органа.

Пятая ступень – заказчик, который осуществляет общий контроль реализации проекта, обеспечение взаимодействия с госорганами, осуществление приемки выполненных работ и контроль расходования бюджетных средств.

Многоуровневый подход призван обеспечить строгое соответствие всем нормативным требованиям и повысить долговечность дорожного полотна.