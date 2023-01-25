23-летнего рабочего насмерть завалило рудой в Карагандинской области

В поселке Акжал Шетского района Карагандинской области 23-летний работник погиб, провалившись в бункер с рудой, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МИА «Казинформ» .

Фото: iagorod.kz

Трагедия произошла в ТОО «Nova Цинк».

«25 января текущего года в ходе ведения работ по шуровке руды на приемном бункере произошел несчастный случай с работником ТОО «Nova Цинк». Пострадавший упал в бункер, где его завалило потоком руды, чего от асфиксии дыхательных путей пострадавший скончался», – сообщили на предприятии.

Руководство компании взяло на себя обязательства по организации и финансированию похорон погибшего сотрудника. Ему было 23 года, не женат.