Коммунальные службы Астаны продолжают работать в усиленном бесперебойном режиме. Ежедневно в снегоуборочных работах задействованы тысячи людей и техники, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат столицы

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Так, за прошедшую ночь коммунальные службы вывезли из столицы более 23 тысяч кубометров снега 1 873 рейсами большегрузов.

С утра 12 декабря в снегоуборочных работах задействованы более 3 000 дорожных рабочих и около 1 400 единиц спецтехники.

Всего с начала зимнего периода из города вывезли более 460 тысяч кубометров снега 36 115 грузовиками.

В первую очередь очищаются основные уличные магистрали и маршруты общественного транспорта. После этого уборка проводится на участках со средней интенсивностью движения — во дворах, на площадях, тротуарах и остановках.

Акимат Астаны призывает жителей и гостей города соблюдать правила безопасности, быть максимально осторожными на дорогах и тротуарах, а также воздерживаться от дальних поездок при неблагоприятных погодных условиях.