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230 черных дельфинов выбросились на берег в Австралии. Их пытаются спасти

Более 200 гринд были обнаружены на удаленном пляже на западном побережье Тасмании, Австралия. Предположительно половина из них все еще живы. В район направляются спасатели, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на BBC.

Неясно, что заставило китов выброситься на берег на песчаной отмели у входа в гавань Маккуори. Два года назад в том же месте произошло подобное событие.

Накануне, в северной Тасмании, на острове Кинг в Бассовом проливе были найдены мертвыми 14 молодых кашалотов.

Эксперты планируют спасти 230 гринд, но операция будет сложной из-за местоположения, говорится в заявлении департамента природных ресурсов и окружающей среды Тасмании.

Местные жители укрывают выброшенных на берег китов одеялами и обливают их водой из ведер пытаясь сохранить им жизнь.

Гринды (или черные дельфины) — очень социальные млекопитающие, и они хорошо известны тем, что выбрасываются на берег группами, потому что путешествуют большими, сплоченными сообществами, которые полагаются на постоянное общение.

По словам специалиста по дикой природе Ванессы Пиротта, киты могли "сбиться с ориентации", следовать за больным или дезориентированным вожаком, также они могли быть чем-то напуганными на мелководье. Изменение климата также может оказать влияние, говорит эксперт.

Однако точные причины выброса китов на мель остаются загадкой, добавила она.

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