Более 200 участков дорог восстановили в стране после весенних паводков

Восстановительные работы планируются завершить до конца строительного сезона, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтранспорта

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По информации ведомства, в результате весеннего паводка в Казахстане размыты обочины и дорожное полотно на 122 участках трасс республиканского значения. Такие данные на заседании правительства привел министр транспорта Марат Карабаев,

В настоящее время ведется активная работа по их восстановлению. Необходимые для ремонта деньги выделены в полном объеме.



Если говорить о дорогах местного значения, то здесь, по данным Минтранспорта, разрушение произошло на 414 участках.

За счет местных бюджетов полностью завершены работы на 233 из них. Остальную часть восстановительных работ планируется окончить до конца строительного сезона.