25.02.2025: «красивая дата» вызвала свадебный бум в Казахстане

Общество
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Дана Аменова
корреспондент

В этот день в стране было создано почти тысяча семей

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Рекордное количество бракосочетаний состоялось в Казахстане в «красивую» дату 25.02.2025 года, сообщает Kazpravda.kz 

В этот день в стране было создано почти тысяча семей, что в 2 раза выше среднестатистического показателя в обычные дни.

По информации Госкорпорации «Правительство для граждан», 25 февраля в РАГС республики произошел свадебный бум.

Абсолютный рекорд при этом установили города Алматы, Астана и Костанайская область. При этом наименее подверженными «магии цифр» оказались жители Улытауской, Кызылординской и Жамбылской областей.

По данным Госкорпорации, в обычные дни в Казахстане регистрируется порядка 500 браков, что почти в 2 раза меньше, чем это было 25 февраля нынешнего года. К слову, в 2024 году отделами РАГС в Казахстане было зарегистрировано 125 544 брака.

Наибольшее количество регистраций в прошлом году состоялось в июле – 13 257; наименьшее – в мае, марте и ноябре – порядка 8 тысяч браков.

#РАГС #дата #свадьба #бум

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