Более 250 тысяч тонн удобрений получат аграрии для посевной

Ход посевной кампании обсудили на совещании под председательством заместителя премьер-министра – министра торговли и интеграции Казахстана Серика Жумангарина, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

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На проведение весенне-полевых работ аграриям отгружено 257 тысяч тонн удобрений, в том числе 144 тысячи тонн продукции отечественных предприятий по производству удобрений.

Об обеспеченности фермеров минеральными удобрениями доложил вице-министр сельского хозяйства Абулхаир Тамабек. По его словам, сейчас на складах имеются запасы в объеме 88 тысяч тонн. В целом же в текущей посевной планируется использовать порядка 704 тысяч тонн удобрений, в том числе 63% казахстанского производства.

На программу субсидирования удобрений в местных бюджетах предусмотрено 31,3 млрд тенге. Для защиты посевов от вредных организмов и сорняков в рамках субсидирования выделено 32,6 млрд тенге, добавил вице-министр.

Также рассмотрен вопрос отгрузки ГСМ регионам. Объем выделенного льготного дизтоплива на проведение весенне-полевой кампании увеличен и достиг 419 тысяч тонн, это на 19 тысяч тонн больше уровня прошлого года. С учетом расходов операторов, по республике средняя стоимость солярки для сельхозтоваропроизводителей составляет 204 тенге за литр, что с учетом повышения предельных цен на дизтопливо на 30% дешевле рыночной стоимости. Регионы уже получили 47% от предусмотренного объема горючего.

Что касается финансирования посевной кампании, по программе «Кен-дала» предусмотрено 140 млрд тенге, которыми планируется охватить не менее 3 200 фермеров, обеспечить посев и сбор урожая на площади порядка 2 млн га. На данный момент поступили 4 169 заявок на 150,8 млрд тенге. Продолжится программа форвардного закупа продукции, на которую предусмотрено 20 млрд тенге. Еще 35 млрд тенге Продкорпорация направит на предоставление товарного кредита крупным сельхозтоваропроизводителям для реализации и последующего финансирования весенне-полевых работ.

Отметим, с начала весенне-полевых работ в южных регионах Казахстана аграрии засеяли 832,9 тысячи га, по большей части это зерновые, кормовые и масличные культуры. В целом по всей стране планируется засеять 23,4 млн га земли. В этом году увеличатся посевные площади зерновых, кормовых, овощных и бахчевых культур, а также сахарной свеклы. Массовая посевная кампания начнется во второй декаде мая.

Для оперативного решения всех проблемных вопросов при Министерстве сельского хозяйства работает оперативный штаб с привлечением всех заинтересованных госорганов и организаций, а также заместителей акимов областей и городов.