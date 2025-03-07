27 человек вызволили из снежного плена военнослужащие МЧС

Накануне личный состав воинской части 68303 МЧС РК, направляясь в населенный пункт Карасу одноименного района Костанайской области, по дороге наткнулся на автомобили, застрявшие в снежных заносах, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС РК

Скрин с видео МЧС РК

Не оставаясь в стороне, они оперативно оказали помощь водителям, расчистили путь и помогли транспортным средствам выбраться из снежного плена.

В 16 транспортных средствах, которые самостоятельно продолжили свой путь находились 27 человек, в том числе 3 ребенка.