Цена фиктивного животноводства

Одно из крупнейших за пос­ледние годы уголовных дел, связанное с хищением государственных средств, выделенных на развитие агропромышленного комплекса, завершилось обвинительным приговором. Суд признал виновными 27 участников организованной преступной группы, которые, по данным следствия, незаконно завладели более чем 3 млрд тенге, предназначенными для поддержки отечественного животноводства.

Расследование, проведенное Агентством РК по финансовому мониторингу (АФМ), выявило хорошо организованную прес­тупную схему, действовавшую на протяжении нескольких лет. Средства, выделенные через АО «Аграрная кредитная корпорация» в рамках государственных программ развития агробизнеса, должны были направляться на приобретение крупного рогатого скота и развитие фермерских хозяйств. Однако значительная часть бюджетных денег так и не достигла своей цели.

По данным следствия, зло­умышленники создавали фиктивные крестьянские хозяйства и регистрировали индивидуальных предпринимателей на подставных лиц. Для получения льготных кредитов готовился полный пакет поддельной документации: бизнес-планы, финансовые расчеты, документы о наличии залогового имущества и другие материалы, необходимые для одобрения займов.

История с «бумажными» фермами стала показательным примером того, насколько сложными и многоуровневыми могут быть схемы хищения. Как сообщил официальный представитель АФМ Ернар Тайжан, преступная схема функционировала благодаря четкому распределению ролей между ее участниками. Одни занимались подготовкой фиктивных кредитных заключений, актов осмотра и документов, подтверждающих якобы целевое использование заемных средств. Другие оформляли недостоверные отчеты об оценке имущества, искусственно завышая его стоимость или вовсе подтверждая существование объектов, которых в действительности не было. В отдельных случаях фиктивные документы удостоверялись нотариусами за денежное вознаграждение, что позволяло создавать видимость законности совершаемых сделок.

В ходе расследования установлено, что преступная группа оформила 24 фиктивных кредита, предоставив в качестве залога 54 объекта недвижимости, которые либо отсутствовали, либо не соответствовали заявленным характеристикам. Всего правоохранительными органами выявлено 33 эпизода уголовных правонарушений.

Суд назначил фигурантам наказание в виде лишения свободы сроком от шести до восьми лет в зависимости от степени участия каждого в преступной деятельности. Совокупный срок наказания для всех осужденных превышает 160 лет.

Помимо реальных сроков зак­лючения суд постановил конфис­ковать имущество, приобретенное на незаконно полученные средства. В доход государства обращены 19 жилых домов, 10 земельных участков, две квартиры, четыре коммерческих помещения и четыре автомобиля. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном законодательством порядке.

Расследование стало одним из наиболее масштабных примеров пресечения мошенничества в сфере господдержки сельского хозяйства. Госпрограммы льготного кредитования призваны обеспечить модернизацию аграрного сектора, повышение продовольственной безопасности и создание новых рабочих мест в сельской местности. Использование подобных механизмов в преступных целях не только наносит многомиллиардный ущерб бюджету, но и подрывает доверие к институтам государственной поддержки, лишая добросовестных сельхозпроизводителей дос­тупа к финансовым ресурсам.

Государственные программы льготного кредитования создавались для того, чтобы фермеры могли обновлять хозяйства, приобретать племенной скот, расширять производство и создавать новые рабочие места. Однако в данном случае бюджетные средства, предназначенные для реального сектора экономики, стали источником незаконного обогащения.