28-градусные морозы обещают казахстанцам синоптики

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В предстоящие дни быстрая смена барических образований и обострение атмосферных процессов обусловят выпадение осадков на большей части Казахстана: в северных, центральных и восточных регионах – в виде снега, 22-24 ноября на юго-востоке страны – сильные осадки (дождь, снег), 23 ноября на востоке – сильный снег.

По республике ожидаются усиление ветра, гололед, туман, на севере, востоке и в центре страны – метель. Понижение температуры воздуха ночью на севере, востоке и в центре до 17-28 мороза.