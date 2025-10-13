Наряду с 29 утвержденными приоритетными в столице продолжится развитие и других видов спорта высших достижений
Минтуризма РК утвердило 46 приоритетных видов спорта республиканского уровня. На основании этого списка Управление физической культуры и спорта столицы определило для Астаны 29 таких видов спорта, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат
В утверждённый список вошли:
• летние виды спорта — 12;
• зимние виды спорта — 4;
• национальные виды спорта — 11;
• виды спорта, вошедшие в программы Азиатских и Параазиатских игр — 2.
Наряду с 29 утвержденными приоритетными в столице продолжится развитие и других видов спорта высших достижений. Их финансирование будет осуществляться в приоритетном порядке за счёт местного бюджета. Средства будут направлены на:
• подготовку спортивного резерва;
• участие спортсменов в международных соревнованиях;
• проведение учебно-тренировочных сборов и спортивных мероприятий;
• содержание и развитие спортивной инфраструктуры столицы.
Региональные перечни будут ежегодно пересматриваться с учётом динамики спортивных результатов, изменений международных программ и новых направлений, включаемых в календарь комплексных стартов.
Реформа направлена на повышение эффективности управления отраслью, развитие спорта высших достижений, укрепление кадрового и материального потенциала и формирование современной системы подготовки спортсменов.