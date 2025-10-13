Наряду с 29 утвержденными приоритетными в столице продолжится развитие и других видов спорта высших достижений

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Минтуризма РК утвердило 46 приоритетных видов спорта республиканского уровня. На основании этого списка Управление физической культуры и спорта столицы определило для Астаны 29 таких видов спорта, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат

В утверждённый список вошли:

• летние виды спорта — 12;

• зимние виды спорта — 4;

• национальные виды спорта — 11;

• виды спорта, вошедшие в программы Азиатских и Параазиатских игр — 2.

Наряду с 29 утвержденными приоритетными в столице продолжится развитие и других видов спорта высших достижений. Их финансирование будет осуществляться в приоритетном порядке за счёт местного бюджета. Средства будут направлены на:

• подготовку спортивного резерва;

• участие спортсменов в международных соревнованиях;

• проведение учебно-тренировочных сборов и спортивных мероприятий;

• содержание и развитие спортивной инфраструктуры столицы.

Региональные перечни будут ежегодно пересматриваться с учётом динамики спортивных результатов, изменений международных программ и новых направлений, включаемых в календарь комплексных стартов.

Реформа направлена на повышение эффективности управления отраслью, развитие спорта высших достижений, укрепление кадрового и материального потенциала и формирование современной системы подготовки спортсменов.