29 приоритетных для развития видов спорта определили в Астане

Спорт,Столица
147
Дана Аменова
специальный корреспондент

Наряду с 29 утвержденными приоритетными в столице продолжится развитие и других видов спорта высших достижений

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Минтуризма РК утвердило 46 приоритетных видов спорта республиканского уровня. На основании этого списка Управление физической культуры и спорта столицы определило для Астаны 29 таких видов спорта, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат

В утверждённый список вошли:
 • летние виды спорта — 12;
 • зимние виды спорта — 4;
 • национальные виды спорта — 11;
 • виды спорта, вошедшие в программы Азиатских и Параазиатских игр — 2.

Наряду с 29 утвержденными приоритетными в столице продолжится развитие и других видов спорта высших достижений. Их финансирование будет осуществляться в приоритетном порядке за счёт местного бюджета. Средства будут направлены на:

 • подготовку спортивного резерва;
 • участие спортсменов в международных соревнованиях;
 • проведение учебно-тренировочных сборов и спортивных мероприятий;
 • содержание и развитие спортивной инфраструктуры столицы.

Региональные перечни будут ежегодно пересматриваться с учётом динамики спортивных результатов, изменений международных программ и новых направлений, включаемых в календарь комплексных стартов.

Реформа направлена на повышение эффективности управления отраслью, развитие спорта высших достижений, укрепление кадрового и материального потенциала и формирование современной системы подготовки спортсменов.

#Астана #Спорт

