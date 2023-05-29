3-летний ребенок попал в реанимацию после игры со спичками в Алматинской области

В Алматинской области получил ожоги мальчик 2020 года рождения, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента по чрезвычайным ситуациям региона.

Фото: instagram.com/almatyobl_tjd

Инцидент произошел в селе Ташкенсаз Енбекшиказахского района 27 мая. В 18:40 на место происшествия оперативно выехали сотрудники ДЧС.

«Установлено, что двое детей играли во дворе частного жилого дома. В какой-то момент один из них зажег спичку у канистры с бензином и получил термические ожоги области шеи, спины, ягодицы, правого плеча 2-3 степени, 20-29%. Ребенка госпитализировали в центральную районную больницу Енбекшиказахского района. Мальчик находится в отделении реанимации», – проинформировали в департаменте.