3-месячный ребенок погиб в ДТП в Костанае

2 водителя и пассажиры попали в больницу

Фото: Kazpravda.kz

В городе Костанае 3-месячный ребенок погиб в ДТП, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции области.



По данным полиции, 17 августа около 00:05 22-летний водитель автомашины ВАЗ-21099 при повороте налево по улице Алтынсарина не уступил дорогу движущейся во встречном направлении Toyota Camry.

Это привело к столкновению Toyota с авто Volkswagen Golf.



В результате ДТП от полученных травм скончался 3-месячный ребенок, находившийся в Toyota.

Пострадали водители Toyota и Volkswagen, а также 2 пассажира обеих машин. Их доставили в больницу.

Начато досудебное расследование по части 3 уголовной статьи "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами". В отношении водителя ВАЗа избирается мера пресечения.