30 незаконных мигрантов обнаружили в доме казахстанца в Туркестанской области

Общество, Другое
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Искакова Айдана
корреспондент
Аманжолова Айман
[email protected]

Подозреваемый арестован

Фото: пресс-служба МВД РК

30 иностранцев выявили в доме подозреваемого в незаконной миграции в Туркестанской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

Сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью ДП Туркестанской области пресечена деятельность лиц, занимавшихся организацией незаконной миграции на территории Сарыагашского района. Об этом на прошедшем брифинге рассказал заместитель начальника департамента полиции Туркестанской области Курманбек Сахов.

"В ходе оперативно-розыскных и специальных мероприятий полицейские установили местного жителя, который за вознаграждение предоставлял гражданам Узбекистана услуги для незаконного въезда и выезда через государственную границу", – отметил он.

Отмечается, что в результате проведенной спецоперации оперативники задержали жителя Сарыагашского района, при получении денежных средств в размере 130 тысяч тенге за оказание услуг по беспрепятственному пересечению границы.

По данным полицейских, при обыске у подозреваемого изъяли около 2,5 млн тенге, два телефона и документы иностранных граждан. Кроме того, при осмотре в принадлежащей мужчине времянке сотрудники полиции выявили 30 граждан Узбекистана с нарушением сроков пребывания в стране. Им, по информации пресс-службы, задержанный мужчина гарантировал беспрепятственный выезд в Узбекистан.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по ст. 394 ч. 1 УК РК “Организация незаконной миграции”.

Подозреваемый арестован. Выясняются все обстоятельства.


 

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