Ключевыми новеллами конституционной реформы стали нормы об однократном семилетнем президентском сроке, создании дополнительных условий для развития многопартийности, введении смешанной избирательной системы при формировании Мажилиса и маслихатов, усилении роли и повышение статуса Парламента, укреплении правового статуса и задач уполномоченного по правам человека, воссоздании Конституционного суда.

Презентовали издание члены Рабочей группы по выработке предложений о внесении изменений и дополнений в Конституцию РК: депутат Мажилиса Парламента, доктор юридических наук, профессор Марат Башимов, судья Конституционного суда Еркин Онгарбаев, директор Института законодательства и правовой информации Индира Аубакирова.

По мнению Марата Башимова, презентация 2-го издания Комментария к конституционным поправкам 2022 года - это большой шаг на пути повышения верховенства закона и укрепления принципов демократии.

- Принцип «Сильный Президент - влиятельный Парламент - подотчетное Правительство» также исходит от этой конституционной реформы, где Правительство однозначно должно повышать ответственность. Подобные конституционные изменения способствуют укреплению отношений между обществом и государством и его открытости. Также важно, что особое внимание в обновленном документе уделяется правам человека, - подчеркнул депутат Мажилиса.

Усиление механизмов защиты прав человека отметил и судья КС Еркин Онгарбаев, напомнив, что в настоящее время у казахстанцев есть право прямого обращения в Конституционный суд.

- Раньше такого не было. Если взять обращения, поступившие в Конституционный суд, начиная с 1 января 2023 года и по сегодняшний день, то таких насчитывается более 11 тысяч. Причем 99% всех обращений наряду со всеми другими - государственных органов, Президента, депутатов Парламента - это обращения граждан, то есть превалирующая часть. Безусловно, это огромный сдвиг в сторону развития демократического государства. Таким образом идея Справедливого Казахстана, о которой часто говорит наш Президент, реализуется в том числе и через деятельность Конституционного суда, - пояснил Еркин Онгарбаев.

Он также добавил, что появление Конституционного суда в Казахстане в значительной мере дисциплинировало государственные органы и положительно повлияло на законотворческий процесс как в Парламенте, так и в Правительстве.

- С начала своей деятельности Конституционный суд принял 74 нормативных постановления, большинство из которых защищает конституционные права граждан, - уточнил судья КС.

В свою очередь Индира Аубакирова отметила, что обновленная Конституция стала отправной точкой в развитии нового этапа казахстанского конституционализма.

- Сейчас мы уже уверенно можем сказать, что все эти нормы продвигают наше общество, политическую систему и институты гражданского общества вперед, - заявила профессор.

Рассказывая о конституционных новшествах, касающихся института президентства, правовед подробнее остановилась на норме, согласно которой Президент Казахстана не должен состоять в политической партии на период осуществления своих полномочий.