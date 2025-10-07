Вначале с дебютным концертом выступил вновь соз­данный ансамбль «Қонаев әуендері». Затем прошли спортивные состязания, конкурсы, мастер-классы народных ремесел. На одной из центральных улиц города благоустроили сквер Selfie zone, а в областной биб­лиотеке открылся уголок «Қонаев қаласының тарихы».

Кульминационным событием стало празднование Дня города, в ходе которого местные жители и гости Конаева отведали громадный яблочный пирог, запустили воздушный шар, насладились цирковой постановкой, театрализованным шоу.

Торжества начались с возложения цветов к памятнику видному государственному и общественному деятелю Динмухамеду Кунаеву, по инициативе которого в 1970 году началось строи­тельство Капшагайской ГЭС. Именно тогда и был основан город Капшагай, ставший после переименования в Конаев три года назад адми­нистративным центром Алматинской области.

Почтив память выдающегося сына казахского народа, представители местных влас­тей и общественности осмотрели выставку городских предприятий. На фес­тивале «Алма бәліші» исполнялись песни и танцы разных этносов, проживаю­щих в нашей стране.

Поздравив земляков, аким города Асхат Бердиханов отметил, что за три года областной центр заметно преобразился. В местную экономику привлечено 312 млрд тенге инвестиций, объем промышленного производства достиг 418 млрд тенге. В городе с населением 66 тыс. человек введено в эксплуатацию 177 тыс. кв. м жилья.

С 2022 года отремонтировано свыше 100 км улиц, электросетей, водопровода и канализации. Благоустрое­ны ряд парков и скверов, более 50 детских игровых площадок. Комплекс­ный план развития Конаева, рассчитанный до 2027 года, включает 187 проектов, направленных на строительство инженерных сетей и дорог. В числе приоритетных отраслей – промышленность, туризм, электроэнергетика.

В ходе торжественного собрания были награждены отличившиеся трудовые коллективы, почетные горожане, а также победители и призеры конкурса «Чистый двор». Издатель Вагиф Гаджиев подарил городской библиотеке книгу, посвященную жизни и деятельности Динмухамеда Кунаева. Фотографии, воспоминания и материалы собирались несколько лет, издание выпущено ограниченным тиражом – 500 экземпляров.

История города Конае­ва неразрывно связана с именами первостроителей, возводивших гидроузлы, жилые кварталы и промышленные объекты. Один из них – Александр Чжен, приехавший молодым специа­листом на стройку Капшагайской ГЭС в далеком 1970 году.

– Горжусь, что вместе с другими первостроителями стоял у истоков областного центра, – отметил ветеран. – У Конаева уникальная история, неповторимый облик, свое­образная культура. Нынче город изменился и похорошел, в этих успехах и достижениях есть частичка труда каждого местного жителя. Желаю землякам мира, благополучия и больших свершений!

До позднего вечера на цент­ральной площади города и в парке им. Б. Сокпакбае­ва продолжались массовые гуляния, работали арт-зона и тикток-локация. Праздник завершился гала-концертом с участием звезд отечественной эстрады.