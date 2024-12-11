Вагон одежды под видом гранита пытались провезти из Китая в Казахстан

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Контрабандный груз на десятки миллионов тенге изъяли и передали госучреждениям, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Главную транспортную прокуратуру

По информации надзорного органа, в Астане на одном из таможенных постов обнаружили грузовой вагон с недостоверными таможенными документами. Вместо заявленного гранита в вагоне находилась крупная партия одежды из Китая.

По иску Акмолинской транспортной прокуратуры более 30 тонн товара общей стоимостью 35 млн тенге были изъяты в доход государства и переданы в детские учреждения для социальной помощи.

Авиационная транспортная прокуратура Алматы выявила другой случай.

«На складе временного хранения аэропорта более шести лет находилось оборудование для съёмки кинофильмов, прибывшее из Дели в 2018 году. Товары весом 7 тонн и стоимостью более 2 млн тенге остались без таможенного оформления. По иску прокуратуры суд признал груз бесхозным, после чего его передали Минкультуры», – прокомментировали в надзорном органе.

Там же добавили, что работа по пресечению контрабанды продолжается.