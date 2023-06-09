30 тысяч долларов отдала мошенникам пожилая павлодарка за "помощь" сыну

Полиция в Павлодарской области ищет мошенников, обманувших пожилую женщину на 30 тысяч долларов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz .

Фото иллюстративное focus.ua

6 июня на домашний телефон 78-летней пенсионерки позвонил мужчина и сообщил, что ее сын совершил ДТП, необходимо заплатить 20 млн тенге.

Собеседник держал на проводе пожилую женщину до тех пор, пока к ней не приехал парень по имени Руслан и не забрал 30 тысяч долларов.

Обман вскрылся, когда мать позвонила сыну, живущему в Москве.

Начато досудебное расследование по уголовной статье «Мошенничество», полиция устанавливает аферистов.

Стражи порядка предупреждают, если Вы получили подобный звонок, прежде всего, успокойтесь. Под любым предлогом прервите разговор и сами перезвоните родственнику, от имени которого или о котором идет речь. Если его телефон отключен, то свяжитесь с другими родственниками.

Позвонив в полицию, можно узнать, действительно ли родственник находится там.

Обращайте внимание на коды номеров, если видите, что они начинаются с +4 и прочих необычных для нашего региона цифр, Вы можете стать жертвой мошенничества. Данные номера используют технологию VoIP – виртуальная телефония, срок существования которых от 3 до 5 дней, также эта технология не дает возможности совершить обратный звонок по указанному номеру.