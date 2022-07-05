300 млн тенге на ремонт новой девятиэтажки удалось "выбить" через суд в Усть-Каменогорске

Дорого заплатили

Суд обязал Казахстанскую жилищную компанию (КИК) перечислить больше 300 млн тенге на ремонт недавно построенного девятиэтажного дома.

Год назад «Казахстанская правда» рассказала о проблемах, с которыми по вине застройщика столкнулись в Усть-Каменогор­ске жильцы новой девятиэтажки («Разваливается на глазах», «КП» от 27 апреля 2021 года).

Напомним: 162-квартирный жилой дом по адресу: улица Бауыр­жана Момыш­улы, 14, построенный по программе «Нұрлы жер», в буквальном смысле затрещал по швам – начали расходиться стыки между подъездами.

Четыре стыка – четыре зияющих проема высотой больше 25 метров. Кроме того, жильцы жаловались на протекающую крышу, из-за чего квартиры заливало с девятого по первый этажи. На постоянные порывы труб отопления. На отсыревшие, промерзшие, покрывшиеся инеем стены. На температуру в комнатах, которая не поднимается выше 10–12 градусов...

Многоэтажку строили за счет бюджетных средств по линии Казахстанской ипотечной компании (КИК). Стоимость проекта – 1,6 млрд тенге. Оператор– АО «Байтерек девелопмент», заказчик от имени АО – ТОО «Құрылыс гарант», подрядчик – ТОО «Күршім құрылыс». За технический надзор отвечала одна компания, за авторский – другая.

В эксплуатацию здание ввели в 2019 году, заселять начали с лета 2020-го… Словом, запутанная схема присутствовала буквально на каждом этапе.

На сегодня с арены ушли прак­тически все юридические лица из числа тех, кто имел отношение к новостройке. КИК вместе с «Байтерек девелопмент» и «Фондом гарантирования жилищного строительства» реорганизовали в АО «Казахстанская жилищная компания». У ТОО «Күршім құрылыс» отозвали лицензию, оно признано банкротом и ликвидировано. Жильцы, купившие квартиры по ипотеке и ежемесячно отдающие по 100–140 тыс. тенге, остались один на один с океаном проблем.

– Дом строили в рамках гос­программы по цене от 163 тысяч тенге за квадратный метр, – пояснил глава ОСИ Бахытбек Амренов. – Квартиры покупали в основном молодые семьи. Из 602 жильцов почти 200 – дети. В этом году должны родиться еще 26 малышей. У молодых родителей каждый тенге на счету, и при этом они платят за квартиру, в которой жить невозможно.

За полтора года жильцы успели обратиться во все возможные инстанции на уровне города, области и республики. Из пачек обращений и отписок активис­ты оформили общедомовой стенд, в его центре поместили фото панфиловца Бауыржана Момыш­улы. Имя фронтовика, в честь которого названа улица в Усть-Каменогорске, помогало людям не опустить руки, когда надежда, казалось, совсем угасла.

Все изменилось, когда в ситуацию вмешался региональный департамент по защите прав потребителей. Специалисты констатировали попустительство со стороны авторского и технического надзора и пообещали людям поддержку.

Судиться предстояло с такой структурой, как АО «Казах­станская жилищная компания», – «дочкой» Национального управляющего холдинга «Байтерек». Тут даже комментировать нечего, многие называли шансы ипотечников нулевыми.

По инициативе главы департамента Каната Женисбекулы была разработана целая стратегия. Истцом от имени людей выступило областное общество защиты прав потребителей – чтобы выглядеть в суде максимально квалифицированно и авторитетно. Сам департамент участвовал в процессе в качестве третьей стороны.

– Мы основывались строго на законе, – дал комментарий глава областного департамента. – В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 15 Закона РК «О защите прав потребителей», потребитель, которому продан товар ненадлежащего качества, если его недостатки не были оговорены продавцом, вправе по своему выбору потребовать безвозмездного устранения недостатков товара. Квартиры и сам дом – это товар. А качество его, ну вы сами знаете… Судебный процесс был тяжелым.

В итоге суд полностью поддержал доводы истцов и удовлетворил их требования. В соответствии с медиативным соглашением АО обязалось заплатить за капитальный ремонт нового здания 308 млн тенге. Случай, по словам специалистов, беспрецедентный! На днях деньги поступили на эскроу-счет многострадального дома. Члены ОСИ уже провели собрание и выбрали подрядчика – местную компанию.

«Проблем в новостройках много, – заключили в обществе защиты прав потребителей. – Люди часто приходят с жалобами. Но когда узнают, сколько предстоит волокиты, многие сдаются. В случае с домом по улице Бауыржана Момышулы ответчики использовали целый ряд моментов, чтобы уйти от ответственности. Но в конечном счете все получилось.

Можно порадоваться за владельцев квартир в новостройке – они увидели свет в конце тоннеля. Но остался вопрос: кто ответит за низкое качество строи­тельства на бюджетные деньги?