3000 мешков подготовили курсанты Нацгвардии в СКО

Как известно, каждую весну с началом таяния снежного покрова в некоторых регионах Казахстана начинаются паводки. В текущем году для минимизации ущерба в Северо-Казахстанской области активно ведутся работы по предотвращению весеннего паводка, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

Ежегодно в регионе реализуется комплекс мер по защите населенных пунктов от подтоплений, укреплению защитных сооружений и предотвращению природных катастроф. Основная цель этих мероприятий – минимизация рисков, связанных с резким повышением уровня воды, а также обеспечение безопасности местных жителей.

В рамках этих работ 60 курсантов Академии Национальной гвардии в количестве были направлены в соседние от города Петропавловска населенные пункты – Тепличное, Прибрежное и Бесколь, где они приняли участие в укреплениизащитных сооружений. Будущие офицеры уже подготовили более 3000 мешков с песком и разместили их на специальных участках, подверженных риску подтопления.

Подобные мероприятия не только помогают населению, но и позволяют курсантам на практике отрабатывать навыки работы в чрезвычайных ситуациях.На место проведения работ прибыли представителигородского акимата, высоко оценила старания военнослужащих и выразила благодарность за проделанный труд.

– Такие мероприятия имеют огромное значение для предотвращения последствий стихийных бедствий. Паводки – одно из самых опасных природных явлений, поэтому своевременно принятые меры помогают избежать крупных разрушений и минимизировать возможный ущерб. Курсанты Академии Национальной гвардии всегда готовы не только к выполнению военных задач, но и к оказанию помощи мирному населению. Сейчас ведутся работы, чтобы защитить жителей от возможного, по всем прогнозам, природного катаклизма и предотвратить ущерб, связанный с ним, – отметил заместитель командира3 учебного батальона по ВиСПР капитан Мейрамбек Талапкер.