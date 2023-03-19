30,65 % граждан проголосовало на выборах в Мажилис и маслихаты

О явке граждан проинформировала ЦИК РК, передает Кazpravda.kz.
Согласно данным, представленным областными, городов республиканского значения, столицы комиссиями, по состоянию на 12:10 часов 19 марта бюллетени получили 30,65 % от общего количества граждан, включенных в списки.
В том числе:
по области Абай – 33,58 %;
по Акмолинской области –33,63%;
по Актюбинской области –33,18%;
по Алматинской области –34,41%;
по Атырауской области –30,66%;
по Западно-Казахстанской области –33,61%;
по Жамбылской области –35,82%;
по области Жетісу –33,15%;
по Карагандинской области –34,19%;
по Костанайской области –37,39%;
по Кызылординской области –32,78%;
по Мангыстауской области –32,43%;
по Павлодарской области –34,26%;
по Северо-Казахстанской области –32,81%;
по Туркестанской области –38,29%;
по области Ұлытау –34,61%;
по Восточно-Казахстанской области –34,16%;
по г. Астане –23,35%;
по г. Алматы –11,25%;
по г. Шымкенту –19,63%.