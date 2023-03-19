30,65 % граждан проголосовало на выборах в Мажилис и маслихаты

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Согласно данным, представленным областными, городов республиканского значения, столицы комиссиями, по состоянию на 12:10 часов 19 марта бюллетени получили 30,65 % от общего количества граждан, включенных в списки.

В том числе:

по области Абай – 33,58 %;

по Акмолинской области –33,63%;

по Актюбинской области –33,18%;

по Алматинской области –34,41%;

по Атырауской области –30,66%;

по Западно-Казахстанской области –33,61%;

по Жамбылской области –35,82%;

по области Жетісу –33,15%;

по Карагандинской области –34,19%;

по Костанайской области –37,39%;

по Кызылординской области –32,78%;

по Мангыстауской области –32,43%;

по Павлодарской области –34,26%;

по Северо-Казахстанской области –32,81%;

по Туркестанской области –38,29%;

по области Ұлытау –34,61%;

по Восточно-Казахстанской области –34,16%;

по г. Астане –23,35%;

по г. Алматы –11,25%;

по г. Шымкенту –19,63%.