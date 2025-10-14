Фото: КГА МТ РК

Они касаются единой глобальной системы ИКАО по реагированию на случаи медицинских чрезвычайных ситуаций на борту самолетов, которые требуют особого подхода из-за ограничений кабины, разного уровня подготовки экипажа и отсутствия согласованных процедур с медицинскими службами на земле.

Казахстан озвучил необходимость разработки правил ИКАО для лицензирования инженеров по обслуживанию систем управления воздушным движением (ATSEP), которые отвечают за надежность связи, навигации и наблюдения. Эти инженеры важны для безопасности полетов, как механики важны для летной годности самолетов, но разная практика в странах создает риски для глобальной безопасности и совместимости систем.

Прозвучала казахстанская инициатива о разработке единых международных стандартов для оценки психологических качеств пилотов, влияющих на безопасную работу, таких как стрессоустойчивость и способность принимать решения в сложных ситуациях. Cпециалисты РК отметили необходимость разработать рекомендации по психометрической оценке, которые помогут странам безопасно и согласованно лицензировать пилотов.

Казахстан также предложил создать глобальную базу данных лицензий авиационного персонала и сертификатов учебных центров, что позволит проверять квалификацию пилотов и специалистов из разных стран в единой системе, облегчая международное сотрудничество. Такая платформа поможет признавать квалификации взаимно, снизить бюрократию и повысить безопасность авиации.

РК является важным звеном в международной авиационной системе и предпринимает все необходимые шаги для создания устойчивых транспортных коридоров и расширения международной связанности. Это было подчеркнуто на панельной сессии «Диалог на высоком уровне ИКАО о ключевой роли авиации в продвижении устойчивого развития в развивающихся странах, не имеющих выхода к морю (РСНВМ)».