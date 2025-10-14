На 42-й сессии Ассамблеи Международной организации гражданской авиации в Монреале казахстанская делегация, возглавляемая председателем Комитета гражданской авиации Министерства транспорта РК Салтанат Томпиевой, представила мировому авиасообществу 33 инициативы, сообщает Kazpravda.kz
Они касаются единой глобальной системы ИКАО по реагированию на случаи медицинских чрезвычайных ситуаций на борту самолетов, которые требуют особого подхода из-за ограничений кабины, разного уровня подготовки экипажа и отсутствия согласованных процедур с медицинскими службами на земле.
Казахстан озвучил необходимость разработки правил ИКАО для лицензирования инженеров по обслуживанию систем управления воздушным движением (ATSEP), которые отвечают за надежность связи, навигации и наблюдения. Эти инженеры важны для безопасности полетов, как механики важны для летной годности самолетов, но разная практика в странах создает риски для глобальной безопасности и совместимости систем.
Прозвучала казахстанская инициатива о разработке единых международных стандартов для оценки психологических качеств пилотов, влияющих на безопасную работу, таких как стрессоустойчивость и способность принимать решения в сложных ситуациях. Cпециалисты РК отметили необходимость разработать рекомендации по психометрической оценке, которые помогут странам безопасно и согласованно лицензировать пилотов.
Казахстан также предложил создать глобальную базу данных лицензий авиационного персонала и сертификатов учебных центров, что позволит проверять квалификацию пилотов и специалистов из разных стран в единой системе, облегчая международное сотрудничество. Такая платформа поможет признавать квалификации взаимно, снизить бюрократию и повысить безопасность авиации.
РК является важным звеном в международной авиационной системе и предпринимает все необходимые шаги для создания устойчивых транспортных коридоров и расширения международной связанности. Это было подчеркнуто на панельной сессии «Диалог на высоком уровне ИКАО о ключевой роли авиации в продвижении устойчивого развития в развивающихся странах, не имеющих выхода к морю (РСНВМ)».