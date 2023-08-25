33 млн тенге ущерба нанес государству лаборант школы в Жетысуской области

За реализацию ноутбуков осудили лаборанта школы в Жетысуской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Панфиловского районного суда.

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Суд рассмотрел уголовное дело в отношении А. по обвинению в присвоении или растрате вверенного чужого имущества (пункт 2 части 4 уголовной статьи 189).

В сентябре 2021 года подсудимого А. приняли лаборантом мультимедийного кабинета информатики в среднюю школу города Жаркента.

В 2021-2022 учебном году он по указанию директора школы раздавал переносные компьютеры учителям в рамках дистанционного обучения, а после окончания учебного года ноутбуки хранились в подсобном помещении кабинета информатики.

В какой-то момент у А. возникла мысль заработать. С апреля 2022 года он начал сдавать переносные компьютеры под залог в ломбард, а полученные деньги тратил на себя.

Всё это вылилось в ущерб на сумму более 33 млн тенге школе Жаркента.

Подсудимый признал вину, раскаялся и возместил весь ущерб.

Суд приговорил А. к 7 годам лишения свободы условно. В этот период ему нельзя занимать должности в учебных заведениях, связанные с материальной ответственностью.

Приговор вступил в законную силу.