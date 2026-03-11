Фото: Polisia.kz

Полицейские помогли иностранным гражданам, оставшимся на дороге в морозную ночь в Актюбинской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

В ночь на 11 марта, когда температура воздуха опустилась до –25 градусов, сотрудники полиции Актюбинской области оказали помощь пассажирам автобуса на республиканской автодороге. Вблизи села Карабутак полицейские заметили на обочине пассажирский автобус, следовавший из Таджикистана в Российскую Федерацию.

Из-за неблагоприятных погодных условий и сильного мороза транспортное средство не смогло продолжить движение. В салоне автобуса находились 34 иностранных гражданина.

«Сотрудники полиции незамедлительно прибыли на место и оказали необходимую помощь пассажирам. Для обеспечения их безопасности и предотвращения возможного переохлаждения люди были доставлены и размещены во временном кемпинге, где им предоставили возможность согреться, отдохнуть и дождаться улучшения погодных условий. Обращений за медицинской помощью зафиксировано не было. В настоящее время ситуация находится под контролем. После стабилизации погодных условий пассажиры смогут продолжить свой путь», – сказано в информации.

В полиции также напомнили водителям о необходимости учитывать погодные и дорожные условия, а также заранее планировать маршруты поездок, особенно в зимний период.

В случае чрезвычайных ситуаций на дорогах гражданам рекомендуется незамедлительно обращаться за помощью по номеру «102» или «112».