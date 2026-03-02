По данным Казгидромета, март ожидается теплым и осадочным. Аналогично теплым будет и апрель. С учетом прогноза определены регионы с различным уровнем паводковых рисков

Фото: Kazpravda.kz

В Правительстве под председательством заместителя Премьер-министра РК Каната Бозумбаева рассмотрели вопросы подготовки к паводковому периоду с учетом новых прогнозных данных РГП «Казгидромет», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

О ситуации доложили Министерства по чрезвычайным ситуациям, экологии и природных ресурсов, цифрового развития, водных ресурсов и ирригации, а также транспорта.

По данным Казгидромета, март ожидается теплым и осадочным. Температура воздуха и количество осадков выше нормы прогнозируется на большей части страны. Аналогично теплым ожидается и апрель. Количество осадков больше нормы ожидается в западных регионах, а также в горных и предгорных районах юга и юга-востока страны.

С учетом прогноза определены регионы с различным уровнем паводковых рисков. Повышенный риск: Акмолинская, Северо-Казахстанская, Карагандинская, Восточно-Казахстанская области и область Абай. Средний риск: Костанайская, Западно-Казахстанская, Актюбинская, Павлодарская, Туркестанская, Алматинская области и области Ұлытау и Жетісу. Низкий риск: Атырауская, Мангистауская, Кызылординская и Жамбылская области.

По результатам моделирования паводковой ситуации в информационной системе Tasqyn, проведенного на основе данных РГП «Казгидромет», Министерства водных ресурсов и ирригации и системы Talsim-NG в потенциальную зону риска включены 35 населенных пунктов (8 – в Акмолинской области, 1 – в области Абай, 8 – в Северо-Казахстанской области, 2 – в Карагандинской области, 2 – в Актюбинской области, 13 – в Западно-Казахстанской области). В систему Tasqyn поступают краткосрочные и долгосрочные прогнозы по 98 гидрологическим постам. По результатам расчетов Talsim-NG сформированы прогнозы расходов воды по 72 виртуальным гидропостам. Моделирование ведется в бассейнах рек Есиль, Нура, Жайык, Сырдарья, Шу, Талас, Тобол и Иртыш.

Вице-премьер Канат Бозумбаев заслушал отчеты о мерах по увеличению водопропускной способности автомобильных и железных дорог. На сегодняшний день проложены 582 водопропускные трубы, при реконструкции автодорог построено 63 моста. Капитально отремонтированы пять аварийных мостов в Восточно-Казахстанской и Костанайской областях.

Кроме того, вице-премьеру доложили о результатах выездов в паводкоопасные регионы и готовности сил гражданской защиты к реагированию. Для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций сформирована республиканская и региональная группировка численностью более 39 тыс. человек. В ее распоряжении – свыше 12 тыс. единиц техники, более 4 тыс. водооткачивающих средств и около 700 плавсредств. С 1 марта в круглосуточном режиме работает Оперативный штаб МЧС. Ведется постоянный мониторинг гидрологической обстановки и состояния паводкоопасных территорий.