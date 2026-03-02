34 населенных пункта включили в потенциальную зону риска паводков

Паводки
322

По данным Казгидромета, март ожидается теплым и осадочным. Аналогично теплым будет и апрель. С учетом прогноза определены регионы с различным уровнем паводковых рисков

Фото: Kazpravda.kz

В Правительстве под председательством заместителя Премьер-министра РК Каната Бозумбаева рассмотрели вопросы подготовки к паводковому периоду с учетом новых прогнозных данных РГП «Казгидромет», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

О ситуации доложили Министерства по чрезвычайным ситуациям, экологии и природных ресурсов, цифрового развития, водных ресурсов и ирригации, а также транспорта.   

По данным Казгидромета, март ожидается теплым и осадочным. Температура воздуха и количество осадков выше нормы прогнозируется на большей части страны. Аналогично теплым ожидается и апрель. Количество осадков больше нормы ожидается в западных регионах, а также в горных и предгорных районах юга и юга-востока страны.

С учетом прогноза определены регионы с различным уровнем паводковых рисков. Повышенный риск: Акмолинская, Северо-Казахстанская, Карагандинская, Восточно-Казахстанская области и область Абай. Средний риск: Костанайская, Западно-Казахстанская, Актюбинская, Павлодарская, Туркестанская, Алматинская области и области Ұлытау и Жетісу. Низкий риск: Атырауская, Мангистауская, Кызылординская и Жамбылская области.

По результатам моделирования паводковой ситуации в информационной системе Tasqyn, проведенного на основе данных РГП «Казгидромет», Министерства водных ресурсов и ирригации и системы Talsim-NG в потенциальную зону риска включены 35 населенных пунктов (8 – в Акмолинской области, 1 –  в области Абай, 8 – в Северо-Казахстанской области, 2 – в Карагандинской области, 2 – в Актюбинской области, 13 – в Западно-Казахстанской области). В систему Tasqyn поступают краткосрочные и долгосрочные прогнозы по 98 гидрологическим постам. По результатам расчетов Talsim-NG сформированы прогнозы расходов воды по 72 виртуальным гидропостам. Моделирование ведется в бассейнах рек Есиль, Нура, Жайык, Сырдарья, Шу, Талас, Тобол и Иртыш.    

Вице-премьер Канат Бозумбаев заслушал отчеты о мерах по увеличению водопропускной способности автомобильных и железных дорог. На сегодняшний день проложены 582 водопропускные трубы, при реконструкции автодорог построено 63 моста. Капитально отремонтированы пять аварийных мостов в Восточно-Казахстанской и Костанайской областях.   

Кроме того, вице-премьеру доложили о результатах выездов в паводкоопасные регионы и готовности сил гражданской защиты к реагированию. Для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций сформирована республиканская и региональная группировка численностью более 39 тыс. человек. В ее распоряжении – свыше 12 тыс. единиц техники, более 4 тыс. водооткачивающих средств и около 700 плавсредств. С 1 марта в круглосуточном режиме работает Оперативный штаб МЧС. Ведется постоянный мониторинг гидрологической обстановки и состояния паводкоопасных территорий.

#регионы #подготовка #паводки

Популярное

Все
Семь лет уверенного созидательного лидерства
Растет поток туристов
Не уверен – позвони и проверь
Открыли учебный центр
Ловись, рыбка, большая и маленькая!
Наша цель – укрепить государственность и передать ее будущим поколениям
Сайдинг, профлист, черепица…
«Тобол» – обладатель Суперкубка Казахстана
Подставить вовремя плечо
Кубок мира – в Астане
Запущен завод по производству протеина
Ковры Тираны
Беречь мир как зеницу ока
Траектория воспитания
Результат общественного консенсуса
Забег Taldau Run в преддверии референдума
Новая Конституция – основа для раскрытия потенциала молодежи
Строительная экспертиза переходит в режим предотвращения ошибок
Обретая гармонию смыслов
Этап эволюционного роста
Арсен Томский подарил автомобиль отцу олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова
Наука: от конституционного статуса к технологическому суверенитету
Учебник как инструмент успеха
Назначен новый командующий региональным командованием «Оңтүстік» Нацгвардии МВД РК
В Карагандинском зоопарке – пополнение
Семь человек погибло при взрыве в кафе Щучинска
Фундамент новой эпохи независимого Казахстана
Новая Конституция – новые возможности
Новая архитектура доверия и развития
Президент наградил Михаила Шайдорова орденом «Барыс»
«Это было бы замечательное путешествие»: американский фигурист Илья Малинин о Казахстане
Качество дорожает быстрее метража: как устроен рынок коммерческой недвижимости в Казахстане
Подготовка к голосованию продолжается
Борцовские поединки в столице
Дороги – к развитию
Посевы риса в Кызылординской области уменьшат в пользу менее влагозатратных культур
Ариведерчи, Италия! Бонжур, Франция!
На стыке жанров, стилей и идей
В Нью-Йорке объявили ЧП из-за мощнейшего снегопада
«Я – песня народа, что славен и юн...»
Гвардейцы участвуют в XXV зимних Олимпийских играх в Италии
Семь девушек приняли присягу в Нацгвардию
Обманутые жители Талгара борются за свои права
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
Президент распорядился срочно обеспечить тотальную цифровизацию налоговой системы
В Казахстане опубликовали проект новой Конституции
Строится новая взлетно-посадочная полоса
Казахстанцам заменят счетчики газа на дистанционные за счет газоснабжающих организаций
Самая большая ценность
Объявлены победители премии «Грэмми – 2026»
Дрова и уголь будут под запретом
Хор Нацгвардии произвел фурор на музыкальном шоу
Изнывают от ничегонеделания: Президент – о раздутых штатах нацкомпаний
Календарь Оразы-2026: опубликовано полное расписание поста
Гвардеец стал призёром международных соревнований по дрон-рейсингу в Астане
О чем поведает Рашид ад-дин?
Михаил Шайдоров стал олимпийским чемпионом по фигурному катанию
Американский сурок Фил предсказал, когда придет весна
Морозы возвращаются в Казахстан
В Казахстане начнут производить алюминиевые колесные диски

Читайте также

Казахстан готовится к весенним паводкам
В МО подвели итоги учений «Көктем-2026»
Проверена готовность плотин и каналов
Начались проверки регионов по подготовке к паводкам

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]