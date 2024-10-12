3,8 млн детей охвачены профосмотром в Казахстане в январе-сентябре

Здравоохранение
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Отраслевым министерством прилагаются усилия для повышения качества проводимых скринингов, передает Kazpravda.kz

Фото: Минздрав РК

В Казахстане за период с января по сентябрь профилактическими осмотрами охвачено 3,8 млн детей до 18 лет, при этом каждый ребенок охвачен медицинским наблюдением, сообщает Минздрав.

С момента рождения и до 6 лет проводится 4 вида скринингов, это неонатальный, направленный на выявление у новорожденного фенилкетонурии и врожденного гипотериоза, аудиологический - для определения нарушений слуха, офтальмологический - на выявление ретинопатии недоношенных и психофизический скрининг.

«Министерством прилагаются усилия для повышения качества проводимых скринингов, оснащенности необходимым оборудованием для проведения скринингов и осуществляется контроль за своевременностью проведения обследований», - отметила директор департамента охраны здоровья матери и ребенка Министерства здравоохранения Магрипа Ембергенова на брифинге в СЦК.

#здравоохранение #дети #профосмотр

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