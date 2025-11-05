38 млн заблокированных банковских счетов: депутат Мажилиса предложил решение проблемы

Мажилис,Парламент
48
Дана Аменова
специальный корреспондент

Темир Кырыкбаев считает, что инструментом защиты должников могут стать социальные счета

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На пленарном заседании Мажилиса депутат Темир Кырыкбаев обратил внимание на проблему с блокировкой значительного числа банковских счетов в стране – более 38 миллионов. В связи с этим он предложил поправку, предусматривающую создание специального социального или защищенного банковского счета, сообщает Kazpravda.kz

По словам парламентария, цель этой инициативы заключается в обеспечении защиты минимального дохода граждан и поддержании баланса между правами должников и коллекторов. К такому счету меры взыскания не должны применяться при поступлениях до 300 тысяч тенге в месяц.

«Как вы относитесь к инициативе по введению социальных счетов для граждан, защищенных от ареста на сумму до 300 тысяч тенге в месяц, и какие меры ваше ведомство рассматривает для граждан, чьи счета заблокированы?», – обратился с вопросом мажилисмен к председателю АРРФР Мадине Абылкасымовой.

Ранее на сегодняшнем заседании Мажилиса Даулет Турлыханов обратился к председателю Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мадине Абылкасымовой с вопросом о блокировке банковских счетов граждан, имеющих задолженности по кредитам.

#банк #депутат #блокировка #счета

О туризме и банковской деятельности

