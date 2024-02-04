4 февраля – Международный день человеческого братства

В конце 2020 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию по объявлению 4 февраля каждого года «Международным днем человеческого братства». Возглавили кампанию по продвижению данной инциативы Объединенные Арабские Эмираты и Арабская Республика Египет, в которой призвали все страны-члены ООН, а также международные организации отмечать данное событие ежегодно

Международный день человеческого братства подчеркивает принципы и ценности Документа о человеческом братстве, а также продолжает содействовать поиску лучших примеров, которые проложат путь к более мирному сосуществованию во всем мире.

В этот день мировое сообщество отмечает историческое событие - 4 февраля 2019 года в Абу-Даби папа Франциск и Верховный имам Аль-Азхара Ахмад ат-Тайиб подписали документ, который называется «Человеческое братство во имя мира во всем мире и совместной жизни».

Высший комитет человеческого братства запустил ряд проектов и инциатив:

Программа человеческого братства по образованию и лидерству во имя мира представляет собой глобальное молодежное движение, направленое на пропаганду ценностей и примеров человеческого братства среди молодежи во всем мире. Программа несет в себе послание для молодежи, которое гласит, что несмотря на наши различия в культуре, традициях мы все объедины одной наивысшей целью – жить вместе как одна семья.

Премия Заида «Человеческое братство» - независимая всемирная награда, присуждаемая Высшим комитетом человеческого братства.

Награда была учреждена в феврале 2019 года в ознаменование исторической встречи папы Римского Франциска и Великого имама Аль-Азхара профессора Ахмеда Аль-Тайиба в Абу-Даби.

Премия Заида за человеческое братство названа в честь основателя Объединенных Арабских Эмиратов, Правителя Абу-Даби покойного шейха Заида бен Султана Аль Нахайяна (да помилует его Аллах) в знак признания его качеств человечности, которыми шейх Заид был известен на протяжении всей своей жизни.

Принимая во внимание тот факт, что наша страна на протяжении многих лет и веков принимает на своей земле представителей различных культур и конфессий, был основан Дом семьи Авраама, который отражает видение и ценности ОАЭ в области сближения культур и диалога, а также разнообразие, коим отличается Абу-Даби и ОАЭ в целом.

Объединенные Арабские Эмираты прилагают свои усилия для содействия мирному сосуществованию, вдохновляясь принципами, указанными в Документе о человеческом братстве, а именно, твердо верят в важность диалога, взаимопонимания и принятия другого человека. Так как это является основными ценностями для решения множества проблем, с которым сталкивается человечество сегодня.

Объединенные Арабские Эмираты всегда привержены укреплению ценностей мирного сосуществования, инклюзивности и человеческого братства с целью достижения мира, гармонии во всем мире с учетом разнообразия убеждений, религий и культур.