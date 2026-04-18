40 тысяч человек и 100 тонн мусора: экоакция «Таза аула» прошла в Астане

Столица
11

Фото: акимат Астаны

В Астане в рамках общенациональной инициативы «Таза Қазақстан» прошла экологическая акция «Таза аула», направленная на санитарную очистку и благоустройство городских территорий, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат

Экологическое мероприятие охватило все районы столицы. В нём приняли участие около 40 тысяч человек.

К кампании активно присоединились жители города, деятели культуры, представители финансового сектора, строительные компании, общественные активисты, сотрудники предприятий, объединения собственников имущества (ОСИ/КСК), представители малого и среднего бизнеса, волонтёры, студенты и неравнодушные горожане.

В работах было задействовано более 900 единиц специализированной техники. Экологические акции были направлены на санитарную очистку, благоустройство и озеленение городских территорий. Участники привели в порядок дворы, улицы, парки и общественные пространства.

В ходе масштабной акции очищено 1 560 дворовых территорий, включая дворы многоквартирных жилых домов и частного сектора. Проведена мойка 491 остановочного павильона. С территории города вывезено около 100 тонн отходов.

Основная цель мероприятия — формирование экологической культуры, повышение ответственности горожан за чистоту окружающей среды и вовлечение населения в вопросы благоустройства.

Каждый житель и каждая организация могут внести свой вклад в благоустройство улиц и дворов, делая Астану чище, комфортнее и экологичнее.

Популярное

Все
Система управления наукой будет реформирована
И станут ровными дороги
Серебро с золотым отливом
Новая ТЭЦ в Кызылорде дала первый ток
Топливные муки земледельцев
Как «Аладдин» покорил сердца школьников
Скорость, выносливость и дань традициям
Тепло, подаренное детям
Защитить права ребенка
На субботник как на праздник
Дорога к знаниям открыта!
Стартовал проект Ondeu
Класс с полицейским уклоном
Укрепление координации и взаимодействия
Поддержать наиболее уязвимых граждан
Просвещение – лекарство от радиофобии
Раскрывая тайну звука
В гостях у Димаша Ахмедовича
Столица на пороге перемен
Самое дорогое
Легких прогулок не ожидается
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
В Астане изменили схему движения автобусов
Будущих летчиков начнут готовить со школы в Актобе
В Караганде открылся креативный экохаб
Скандальный автокортеж на улицах Шымкента: 12 машин водворены на штрафстоянку
Не нарушайте – вас снимают!
Следствие переводят в «цифру»: в МВД внедряют технологии в уголовный процесс
13 медалей завоевали казахстанские самбисты на Кубке мира
Выстраивать отечественную систему цифрового управления отраслями
Экономим воду – сохраняем будущее
Глава Православной Церкви Казахстана поздравил жителей республики с Пасхой
Горе луковое в Шенгельды
Перспективы сотрудничества Китая с Казахстаном и ЦА обсудили в Астане
Стремление к статусу IT-хаба Евразии: как Казахстан развивает ИИ и технологии?
Верховный муфтий Казахстана поздравил православных соотечественников с Пасхой
В Алматы водитель устроил заезд по водному каналу
Блогера-устаза, обозвавшего граждан коровами, привлекли к ответственности
Теннисные битвы в Астане
Весенний триумвират
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Нацгвардия получила новые служебные авто
Гвардейцы стали победителями весеннего бала в преддверии Наурыза
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
Ерлан Кошанов: Наш народ сделал свой исторический выбор
Встречи с личным составом
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
Час земли: какие здания и объекты отключат на время свет в Астане
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
В краю металлургов
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В МВД рассказали, кого ждет амнистия
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 18 марта 2026 года № 77-НП
МВД напомнило водителям о проверке документов
Весенняя непогода накроет Казахстан
Водная наука нуждается в поддержке

Читайте также

Астанчан приглашают на очередную сельхозярмарку выходного д…
Серебряных призеров Кубка мира по художественной гимнастике…
Летний беговой сезон стартовал в Астане
В Астане стартовал набор волонтёров для участия в «Играх Бу…

