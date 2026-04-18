40 тысяч человек и 100 тонн мусора: экоакция «Таза аула» прошла в Астане

В Астане в рамках общенациональной инициативы «Таза Қазақстан» прошла экологическая акция «Таза аула», направленная на санитарную очистку и благоустройство городских территорий, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат

Экологическое мероприятие охватило все районы столицы. В нём приняли участие около 40 тысяч человек.

К кампании активно присоединились жители города, деятели культуры, представители финансового сектора, строительные компании, общественные активисты, сотрудники предприятий, объединения собственников имущества (ОСИ/КСК), представители малого и среднего бизнеса, волонтёры, студенты и неравнодушные горожане.

В работах было задействовано более 900 единиц специализированной техники. Экологические акции были направлены на санитарную очистку, благоустройство и озеленение городских территорий. Участники привели в порядок дворы, улицы, парки и общественные пространства.

В ходе масштабной акции очищено 1 560 дворовых территорий, включая дворы многоквартирных жилых домов и частного сектора. Проведена мойка 491 остановочного павильона. С территории города вывезено около 100 тонн отходов.

Основная цель мероприятия — формирование экологической культуры, повышение ответственности горожан за чистоту окружающей среды и вовлечение населения в вопросы благоустройства.

Каждый житель и каждая организация могут внести свой вклад в благоустройство улиц и дворов, делая Астану чище, комфортнее и экологичнее.