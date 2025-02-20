46 млн тенге выманили у пенсионерки лжеполицейские в Шымкенте

Двоих подозреваемых в дистанционном мошенничестве задержали киберполицейские, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: polisia.kz

Жертвой обмана стала 69-летняя горожанка. Потерпевшая сообщила, что сначала получила звонок от «операторов сотовой связи» об истечении срока SIM-карты. Чтобы продлить его, она продиктовала звонившим код из SMS. Через пару минут женщине поступил звонок от якобы правоохранительных органов с информацией, что ранее звонившие – мошенники, которые начали сомнительные операции на ее счету.

Пенсионерка, строго следуя указаниям собеседника, сняла все деньги со счета, и чтобы сохранить их, временно доверила в «надежные руки»: оставила пакет с 46 млн тенге на лавочке, откуда его забрали лжеправоохранители.

Сейчас по указанному факту проводится расследование. Подозреваемые находятся под стражей.