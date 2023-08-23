5 человек погибли в жутком ДТП в Кызылординской области
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В Кызылординской области начато расследование по факту смертельного ДТП, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.
23 августа около 16:00 в районе села Алмалы Шиелийского района произошло ДТП с участием автомашин ГАЗель и Nexia, в результате которого погибли 5 человек и трое получили травмы.
Проводится досудебное расследование по части 4 уголовной статьи «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами». Назначены экспертизы. Выясняются обстоятельства произошедшего.