5 иностранцев выдворены из РК за незаконную попытку пересечь границу

По предварительным сведениям, они направлялись в страны Евросоюза в поисках лучших условий жизни.

Фото: пресс-служба КНБ РК

Задержаны пятеро иностранных граждан при попытке незаконного пересечения госграницы в обход КПП на территорию Российской Федерации, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет национальной безопасности РК.

Согласно информации, 4 августа 2023 года пограничниками Департамента пограничной службы КНБ по Западно-Казахстанской области задержаны пятеро иностранных граждан при попытке незаконного пересечения Государственной границы в обход установленных пунктов пропуска на территорию Российской Федерации.

Уточняется, что данные лица прибыли в РК авиасообщением в качестве туристов.

По предварительным сведениям, они направлялись в страны Евросоюза в поисках лучших условий жизни.

«Постановлением суда Таскалинского района ЗКО задержанные привлечены к административной ответственности и выдворены за пределы Республики Казахстан».