5 иностранцев выдворены из РК за незаконную попытку пересечь границу

По предварительным сведениям, они направлялись в страны Евросоюза в поисках лучших условий жизни.
Задержаны пятеро иностранных граждан при попытке незаконного пересечения госграницы в обход КПП на территорию Российской Федерации, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет национальной безопасности РК.
Согласно информации, 4 августа 2023 года пограничниками Департамента пограничной службы КНБ по Западно-Казахстанской области задержаны пятеро иностранных граждан при попытке незаконного пересечения Государственной границы в обход установленных пунктов пропуска на территорию Российской Федерации.
Уточняется, что данные лица прибыли в РК авиасообщением в качестве туристов.
По предварительным сведениям, они направлялись в страны Евросоюза в поисках лучших условий жизни.
«Постановлением суда Таскалинского района ЗКО задержанные привлечены к административной ответственности и выдворены за пределы Республики Казахстан».